População de Nova Iguaçu terá mais um sábado do projeto Saúde em AçãoDivulgação

Publicado 02/09/2022 18:23

O projeto “Saúde em Ação - Sábado também é dia de se cuidar “, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), vai atender, neste sábado (3), na Clínica da Família Rodilândia, na Rua Dona Clélia 7, das 8h às 14h. Serão oferecidos serviços de vacinação (Covid-19, Influenza e as de rotina), marcação de exames, atendimentos com médico clínico e pediatra, odontológico, psicólogo, testes rápidos para detectar Covid-19, HIV, sífilis e hepatite, coleta de preventivo e avaliação fisioterapêutica.



O projeto, que começou no mês passado, tem como objetivo oferecer aos moradores que não conseguem buscar atendimento durante a semana a possibilidade de ficarem em dia com sua saúde com os atendimentos aos sábados. A ação já aconteceu nas Clínicas da Família dos bairros da Palhada, KM 32, Tinguá e Caonze.



“Sabemos que muitas pessoas não conseguem ir a uma clínica da família durante a semana, então criamos o projeto para cuidar delas aos sábados”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.



No próximo sábado (10), será a vez da Clínica da Família Pastor Iracy, no bairro Nova América, receber o “Saúde em Ação”. No dia 17, será na Clínica da Família Dr. Pedro Arume, na Grama. Já no dia 24, ele vai para a Clínica da Família Jardim Palmares.