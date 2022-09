Analista de Recursos Humanos, Tatiane Pita é moradora de Nova Iguaçu e trabalha na concessionária. - Divulgação

Publicado 05/09/2022 08:00

Prestes a completar um ano como concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu, a Águas do Rio vem priorizando a contratação de mão de obra local. Na região, mais de 60 colaboradores são moradores de comunidades, que comemoram a oportunidade de trabalhar perto de casa e ainda participam da construção de uma nova realidade em suas localidades.

Analista de Recursos Humanos da empresa e moradora de Nova Iguaçu, Tatiane Pita, diz que a contratação de colaboradores que residem em comunidades agrega valores, promove qualidade de vida e dinamiza os serviços.

“É visível as mudanças no dia a dia do trabalho quando são ofertadas vagas para moradores locais. Há diminuição com os atrasos, eles não enfrentam mais transtornos no deslocamento, alguns vão almoçar em casa, os que são pais tem a flexibilidade em levar e buscar o filho na escola, além da possibilidade de retomar os estudos. Tudo isso promove um ambiente de trabalho com profissionais mais motivados”, conclui.

O compromisso da Companhia não é somente com a busca constante pela excelência dos serviços prestados com o saneamento básico, mas também, com o desenvolvimento de programas e projetos com potencial de transformação social, sustentabilidade, saúde e dignidade das pessoas e seus colaboradores.