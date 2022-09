Nova Iguaçu não terá vacinação no feriado da Independência do Brasil. - Divulgação

Publicado 06/09/2022 22:08

Nesta quarta-feira, feriado da Independência do Brasil, não haverá vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, em Nova Iguaçu. Quem tinha agendamento marcado para esta data, poderá comparecer nos locais para imunização no dia seguinte. Os postos de vacinação voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira (8), das 8h30 às 17h.

Vacinação contra a Covid-19

A vacinação pediátrica contra a Covid-19 segue acontecendo para crianças de 3 a 11 anos. Elas podem ser vacinadas com a primeira dose, ou a segunda, conforme agendamento de retorno. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

A lista com todas as informações da vacinação infantil contra a Covid-19 está disponível em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

Já os maiores de 12 anos, que ainda não se imunizaram, podem procurar um dos postos de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, e aos sábados, das 8h30 às 14h. Também estão sendo aplicadas a segunda dose, dose de reforço, segunda dose de reforço e dose adicional, conforme a faixa etária do público-alvo.

As informações da vacinação contra a Covid-19 para o público maior de 12 anos pode ser acessada em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/

Imunização contra a poliomielite e multivacinação

A campanha de vacinação nacional contra a poliomielite continua. Até o dia 9 de setembro, crianças de 2 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), podem se imunizar. Também estão sendo oferecidos outros imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes até os 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Lembrando que a vacina contra a Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com as de atualização da caderneta da população acima dos 3 anos de idade.

A lista com o horário, endereços e postos de saúde que estão aplicando a vacina está disponível em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-poliomielite-e-multivacinacao/