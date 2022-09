Churrasco do Rodrigo aposta no Peixe na Brasa entre outras opc'~oes de frutos do mar. - Divulgação

Publicado 05/09/2022 10:30

A gastronomia iguaçuana está fazendo parte da Semana do Pescado. Até o próximo dia 15 deste mês, diversos restaurantes do município da Baixada Fluminense estarão investindo em pratos de frutos do mar em seu cardápio, dando muitas opções aos amantes da alta culinária, com diversas opções e preços especiais.



Em sua 19ª edição, a Semana do Pescado está confirmada de 1 a 15 de setembro em todas as regiões do Brasil. Criada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a campanha incentiva consumo de pescado, rico em nutrientes, como forte aliado para saúde, tendo impacto direto na economia brasileira.



De propriedade do ex-Masterchef Brasil, Rodrigo Barros, o Churrasco do Rodrigo é um dos restaurantes que estão com um cardápio diferenciado para os próximos dias. De acordo com a sócia e administradora, Leticia Macario, quem for ao local encontrará um cardápio diverso e com surpresas.



“Nós do Churrasco do Rodrigo incentivamos o consumo do pescado e durante essa semana, que para o comércio é uma data especial teremos diversas surpresas com pescados. Destacamos aqui pratos como o peixe frito, peixe na brasa, mix de frutos do mar e nosso varal de frutos do Mar”, afirmou.



Um dos restaurantes mais premiados da Baixada Fluminense, o Peixe do Vanor também investiu em um cardápio diferenciado no período. Fundado pelo ex-motorista de ônibus Vanor Amaral e hoje administrado pelos filhos Beth, Leonardo, Airton e Alexandre Amaral, aposta na tradição conquistada ao longo dos anos e algumas novidades.



“Já lançamos novidades nas redes sociais, pratos especiais para semana do pescado. Um dos destaques do Peixe do Vanor são os enroladinhos recheados com muçarela, o risoto de camarão, iscas camarão frito e pirão. São nossos campeões de pedidos”, contou Alexandre.

E para os amantes da culinária japonesa, Nova Iguaçu também terá opções na semana do pescado. O Matsuri elaborou um prato especial para os clientes. É o Jholl Tilápia Especial, que combina sashimi de tilápia, arroz japonês, tataki de hadock defumado com cheese. De acordo com o proprietário, Eduardo Ferreira, prato especial será servido no rodízio até o dia 15/09 como degustação do chef.



