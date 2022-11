Palestra será realizada nesta sexta-feira na Livraria Saraiva do Nova Iguaçu Shopping - Divulgação

Palestra será realizada nesta sexta-feira na Livraria Saraiva do Nova Iguaçu ShoppingDivulgação

Publicado 17/11/2022 11:25

A Escola de Treinamento promove amanhã, em Nova Iguaçu, a palestra gratuita “A Arte da Guerra para Gestão Estratégica de Pessoas”, que será realizada às 18h, na livraria Saraiva do Nova Iguaçu Shopping. O evento tem como objetivo fazer uma analogia entre situações vividas na guerra e as existentes nas empresas. Os interessados devem fazer a inscrição no local da palestra.



O palestrante será o gestor empresarial e professor universitário, José Manuel Barreiros. Com atuação nas Guerras das Independências das Colônias Portuguesas em África - Guiné-Bissau –, entre os anos 1968 e 1970, Manuel Barreiros comenta que ao estar à frente de uma equipe, o gestor de pessoas deve planejar estratégias que tornam a organização ser diferenciada das demais do mercado.



“Profissionais e estudantes terão a oportunidade de aprender estratégias para elaborar planejamento, analisar as situações inesperadas, criar um sistema de informações, liderar equipes, entre outros aspectos. Vou levar experiência e conhecimento adquiridos na guerra, nas empresas e na academia para que se possa tomar decisões e construir estratégicas que fazem parte das ações militares e que levam o gestor a alcançar destaque e vantagem competitiva. Quero provocar o público a entender a Gestão de Pessoas, como um processo estratégico”, disse.



O diretor da Escola de Treinamento e professor universitário, Ricardo Machado, comenta que a realização da palestra é resultado de pedidos de alunos, ex-alunos e gestores empresariais que estudaram os conceitos do livro “A Arte da Guerra” durante a formação acadêmica, mas que sempre desejaram uma associação prática com a sua realidade.

“Por este motivo, Manuel Barreiros e eu planejamos e estudamos durante mais de três anos a oferta dessa palestra interativa”, frisa Machado.