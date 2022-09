Dicas para criar o seu cantinho da leitura. - Reprodução Pexels

Publicado 23/09/2022 10:00

Para quem ama dar uma pausa em alguma parte do seu dia para ler e se renovar, nada melhor do que ter um cantinho propício para este momento. Por isso, separamos algumas dicas para você criar seu cantinho da leitura.

Um primeiro item que fará toda a diferença no seu cantinho daé uma poltrona para você ficar confortável enquanto lê. Na Amazon, você encontra diversos modelos desde mais clean a modernas Já um outro item que você não pode abrir mão de ter no seu cantinho da leitura é uma luminária . Afinal, ela fará toda a diferença na sua experiência. Confira aqui algumas opções em destaque.E, por fim, outro item que vale a pena ter no seu cantinho da uma estante com os seus livros . Confira aqui, desde modelos clássicos até os mais modernos.