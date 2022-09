Velas aromáticas para você escolher a sua. - Reprodução Amazon

Velas aromáticas para você escolher a sua. Reprodução Amazon

Publicado 28/09/2022 10:00

As velas aromáticas podem ajudar a melhorar o mood do seu dia, por isso fizemos uma seleção para você escolher as suas preferidas.

vela aromática de Para entrar no mood descanso antes de dormir ou até para utilizar na hora de um banho relaxante, ade lavanda pode ser uma ótima aliada.

Já na hora de recarregar suas energias e também para trabalhar, a vela aromática de bergamota da Minerva pode ser uma aliada.

E para deixar o ambiente em que você esteja mais aconchegante e acolhedor, uma vela aromática que pode ser uma ótima opção é a de capim limão

velas aromáticas para você escolher a sua. Confira aqui outras opções depara você escolher a sua.

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo