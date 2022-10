TVs em oferta para assistir a Copa do Mundo do Qatar. - Reprodução Amazon

Publicado 28/10/2022 09:00

A Copa do Mundo do Qatar está chegando e você já escolheu a TV que vai assistir aos jogos? Ainda não? Fizemos uma seleção com os modelos mais desejados e em oferta para você aproveitar.

TV que ocupa o primeiro lugar na lista de mais vendidas da Amazon é a que ocupa o primeiro lugar na lista de mais vendidas da Amazon é a Smart TV Philips de 50 polegadas 4k com Google Assistant e Bluetooth. E, o melhor, o modelo está em oferta por R$2.199.

Uma outra TV em destaque na lista das mais vendidas é a Smart LED LG Pro de 43 polegadas Full HD com conversor digital também em oferta por R$1.849,08.

E, por fim, um dos modelos entre os mais desejados é a TV LG de 50 polegadas 4K UHD Smart Pro. E, o melhor, também em oferta por R$2.378,70.

* O IG Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo