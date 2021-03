Wanderson Corrêa, Ouvidor Institucional do Município do Rio de Janeiro divulgação

Por Wanderson Corrêa*

Publicado 17/03/2021 05:50

Nesta semana, comemoramos o Dia Nacional do Ouvidor. A data representa um marco simbólico de reconhecimento aos profissionais que atuam na área de ouvidoria no Brasil, tanto em instituições públicas quanto privadas. E, para o Rio de Janeiro, temos um fato a mais pra celebrar: este ano, completamos 20 anos de criação da Ouvidoria da Prefeitura.

É inquestionável a relevância do papel destes profissionais no relacionamento entre as instituições e seus usuários. No âmbito da Administração Pública, a Ouvidoria é um importante instrumento de participação e controle social, contribuindo para o fortalecimento da democracia participativa.

Publicidade

O ouvidor tem em sua rotina o dever de atuar na promoção e no exercício da cidadania, ao acolher e traduzir as manifestações dos cidadãos – suas insatisfações, questionamentos, sugestões – em ações que possibilitem a melhoria da prestação dos serviços públicos.



Atualmente, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro conta com 54 núcleos de ouvidorias. Elas atuam de forma descentralizada, junto aos órgãos das administrações públicas direta e indireta. Além disso, estão integradas ao Sistema Municipal de Ouvidoria, sob a coordenação da Ouvidoria Institucional da Secretaria de Governo e Integridade Pública (Segovi).

Publicidade

São cerca de 150 ouvidores e agentes de ouvidoria trabalhando no tratamento das reclamações, críticas, elogios, sugestões e pedidos de informação fundamentados na Lei de Acesso à Informação, que totalizam, em média, 160 mil chamados por ano.

Em 2021, está sendo entregue, pela primeira vez desde a criação do Sistema Municipal, o Relatório Anual de Ouvidoria. O documento, relativo a 2020, vai sistematizar as ações realizadas pela Ouvidoria da Prefeitura, por meio de um grupo de indicadores. Além de um instrumento de gestão valioso, o relatório contribui para uma Administração mais transparente – e pode ser acessado no portal Transparência.rio. A expectativa é de aumentar a satisfação dos cariocas com os serviços recebidos do município, prioridade nas diretrizes desta gestão.



Publicidade

Um novo olhar para o relacionamento com o cidadão, sob a perspectiva da sua experiência como usuário dos serviços públicos é urgente. Os ouvidores que, ao longo de sua rotina de escuta ao cidadão, desenvolvem a capacidade de perceber as dores reais da população são peças fundamentais na elaboração de políticas públicas e na implementação de projetos estratégicos para a cidade.



Nestes 20 anos de criação, temos uma oportunidade de fortalecimento ainda maior da instituição e dos profissionais a ela vinculados. Em virtude do seu papel mediador entre a administração pública e o carioca, o posicionamento das ouvidorias em nível estratégico é fundamental para a promoção de melhorias na gestão pública municipal.

Publicidade

Em um ano tão representativo para o Sistema Municipal de Ouvidoria da Prefeitura do Rio de Janeiro, cabe celebrar o Dia Nacional do Ouvidor com entusiasmo e enaltecer todos os profissionais que escolhem essa função por acreditar na importância da escuta ativa como instrumento de melhoria da qualidade de vida dos cariocas.

*É ouvidor Institucional do Município do Rio de Janeiro