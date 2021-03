Opinião 18 março Arte Paulo Márcio

Por Myrian Lund

Publicado 18/03/2021 06:00

O auxílio emergencial passou a ser uma necessidade para a população brasileira conseguir sobreviver neste período de estagnação da Economia. Nesta nova rodada, que deve iniciar em abril, serão quatro parcelas variando de R$ 150 a R$ 375. O valor da cesta básica oscila de R$ 450,84 (em Aracaju) a 654,15 (em São Paulo), segundo o Dieese. Como pode se observar, os recursos estão bem aquém da necessidade básica de uma família. Como lidar com dinheiro restrito para cobrir as despesas essenciais?



Em primeiro lugar, entender que tudo é cíclico na Economia. Essa situação, ainda que mais demorada que o esperado, vai passar, possivelmente com a vacinação. Em segundo lugar, muita força de vontade, foco e criatividade serão fundamentais neste momento. Listamos algumas dicas que podem ajudar você neste momento.

1) Dinheiro deve ser dirigido exclusivamente para alimentação básica e contas essenciais (luz, gás, aluguel).

2) Se tem MEI, procure pagar os impostos, manter tudo em dia, é o seu instrumento de trabalho.

3) Não é o momento de pagar dívidas bancárias, agora é de garantir o sustento próprio e da família;

4) Se mora de aluguel, renegocie para um valor simbólico por seis meses, no mínimo, três meses;

5) Faça uma reunião formal com a família e mostre para todos a situação: o dinheiro que tem disponível e as contas para pagar. Peça sugestão e aceite as ideias, inclusive das crianças. Neste momento você precisa de parceiros: todos juntos remando na mesma direção.

6) Veja se tem alguma coisa em casa que possa vender e fazer caixa (para guardar como reserva de emergência)

7) Procure fazer bicos, ajudar as pessoas. Promova troca de serviços. Qualquer dinheirinho que entre ou que você economize, por menor que seja, pode fazer a diferença.

8) Tem muitos cursos gratuitos na internet. Separe um tempo para estudar, para se atualizar. Não perca a esperança!

9) Procure conviver com pessoas proativas, pessoas que estão tendo sucesso no que fazem. Certamente, além de colocar você para cima, podem ajudá-lo(a) numa colocação.

10) Imagine que tudo isso vai passar, mas neste momento é “guerra”, é preciso agir diferente, se expor, ser proativo, avisar, ao maior número de pessoas, que está procurando serviço e se colocar à disposição para trabalhar no que aparecer.



Acredito que um bom exemplo neste momento são os blogueiros. Hoje muitos ganham um bom dinheiro, mas quando começaram, tiveram que trabalhar de graça, tiveram que apresentar conteúdo, se vender, para hoje colher os frutos.



Neste momento de falta de emprego é importante se posicionar de forma diferente. São muitas pessoas procurando emprego simultaneamente. Por que você seria selecionado? O que você faz de diferente? Você está mostrando gratuitamente o que sabe fazer do ponto de vista profissional?



*É economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas