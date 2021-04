Ex-governador Pezão arquivo O Dia

Por Leandro Mazzini

Publicado 02/04/2021 12:00

Brasília - Dois anos e quatro meses após ter entrado numa viatura da Polícia Federal numa operação da Procuradoria Geral da República, a poucos dias de deixar o governo do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão segue em prisão domiciliar na pequena Piraí, sem trabalho. Vive de aposentadoria do INSS e do aluguel de apartamento. A exemplo de outros alvos da Operação Lava Jato, Pezão entrou na lista dos que reclamam dos abusos de autoridades. Semanas antes da prisão foi inocentado por 6 a 0 no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no processo da delação do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. A amigos que o visitam, diz que não quer vendeta jurídica, mas não esquece o dia em que a PF entrou no Palácio Laranjeiras com fuzis e metralhadoras, com pedido de busca e apreensão determinado pela PGR Raquel Dodge. Teve voz de prisão do procurador e do delegado após 43 perguntas sobre uma conta-salário aberta em 1997 utilizada apenas para receber os ganhos dos cargos que ocupou. Seu processo segue na Justiça Federal.



Arame farpado

O MPF até hoje não encontrou provas também de uma suposta fazenda de R$ 2,5 milhões que seria dele. “Eu nem gosto de roça”, alegou a um contato que o visitou.



Publicidade

Prato feito

Pezão pagou do bolso R$ 1 mil por mês, por quatro anos, de compra de comida para ele e a mulher durante a sua moradia no Palácio Laranjeiras.



O bambuzal

Pezão tem saudade dos tempos em que a maior vergonha que já passara como gestor público foi como prefeito de Piraí. Mandou derrubar um bambuzal de alto de morro para construir um escadão. Era o ‘banheiro’ da comunidade. O povo foi para sua porta.



Publicidade

Cadê o Dirceu?

Que não se enganem sobre o ‘sumiço’ do ex-todo-poderoso ministro José Dirceu. Condenado na Operação Lava Jato, mas com habeas corpus em liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, do STF, é Dirceu quem há mais de ano roda o país dialogando com os diretórios municipais e estaduais para o partido ter candidaturas em 2022.



Lula e ele

As futuras alianças regionais caberão ao candidato a presidente Lula da Silva. E Dirceu nisso tudo? Continuará a ser a eminência parda do PT, com ou sem o governo federal nas suas mãos de novo. Lula e Dirceu não se falam tanto, mais. Mas se falam.



Convites

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara esperava pelo general Fernando Azevedo, que caiu sem falar aos deputados. Os futuros comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica podem se preparar que serão os próximos da fila.



Publicidade

Luta da Tributária

O idealizador da proposta do ‘Simplifica Já’, Alberto Macedo, e o economista e ex-secretário da Receita Marcos Cintra visitaram o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, para defender a proposta na Reforma Tributária como alternativa para preservar empregos. A pauta do setor de serviços tem ganhado mais espaço na Casa.



Vacinas S.A.

Com aval da Justiça para compra de vacinas pelo setor privado, sem a necessidade de doação ao SUS, entidades representativas aceleraram as tratativas com laboratórios. É o caso da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. A entidade enviou carta aos associados questionando sobre “...o interesse em participar de uma ação de imunização a ser encabeçada pela Confederação Nacional do Comércio.”



Publicidade

Delay do chocolate

Levantamento do TIM Ads aponta que 38% dos 100 mil consumidores ouvidos vão esperar passar a Páscoa para comprar ovos de chocolate com descontos; 6% não têm o hábito de comprar após as festividades, mas mudaram de opinião. Já 7% vão comprar o produto até domingo.