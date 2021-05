OPINA6MAIO ARTE O DIA

Por Junior da Lucinha*

Publicado 06/05/2021 06:00

A pandemia mudou abruptamente a rotina, os planos e hábitos da população. Há mais de um ano, os idosos precisam manter o isolamento social rigorosamente, pois são parte do grupo de risco para covid-19. Eles têm maiores chances de desenvolver a forma mais grave da doença quando contaminados. No entanto, todo esse cuidado pode acabar atingindo a saúde mental deles trazendo “efeitos colaterais” imensos para a terceira idade.



Alguns estudos já realizados com a população idosa na quarentena evidenciaram aumento da prevalência de sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, irritabilidade, raiva e medo, que podem, inclusive, persistir por anos. Segundo os pesquisadores da Universidade de Chicago, o isolamento social pode aumentar o risco de morte em 14% nas faixas etárias mais avançadas. Os efeitos na saúde mental dos nossos idosos têm sido expressivos neste tempo de isolamento e distanciamento dos familiares.



Mas, devemos considerar que o isolamento não precisa ser igual à solidão. A interação social não deve acabar. Devemos procurar manter a terceira idade conectada, preservando sua rotina diária o máximo possível. Novas formas de se comunicar devem ser apresentadas e ensinadas com amor e paciência a eles. O que não podemos é abandonar nossos idosos nesse momento delicado que estamos enfrentando.



Nesse sentido, a Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida vem promovendo ações importantes para a terceira idade. Pensando no bem estar e no atendimento humanizado, foram criados inúmeros projetos, dentre eles, o “Estamos Juntos” em que uma linha telefônica fica totalmente disponível para esse público entrar em contato com assistentes sociais, que dão total apoio, conversam sobre qualidade de vida e dão dicas de saúde e de atividades que podem ser feitas em casa. Momentos de uma boa conversa que amenizam a solidão neste momento de extrema fragilidade.



A secretaria tem ainda o Projeto “Mais Cidade”, para que nossos idosos possam fazer um verdadeiro “tour virtual” aos pontos turísticos da nossa cidade, e um verdadeiro passeio online, visitando também exposições culturais. E ainda para manter a qualidade de vida mesmo dentro de casa, foi criado o projeto “nova.idade” com vídeos/aulas de temas variados como exercícios para a memória, atividade física, artesanato, inglês e música. Assim, os idosos recebem o conteúdo pelo aplicativo de mensagens no telefone.



O ambiente virtual passa a ser protagonista nesses tempos e o poder público tem obrigação de se adaptar e dar apoio a quem precisa. Desta forma, nós diminuímos as distâncias, aliviamos a solidão e estendemos a mão para que familiares e amigos se conectem, conversem através de vídeo chamadas, e também criamos meios de alívio do estresse com vídeos e passeios online com entretenimento, cultura, ginástica e hábitos saudáveis.

A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida vem cumprindo seu papel com responsabilidade de prover os cuidados necessários aos idosos cariocas, visando garantir sempre os direitos da pessoa idosa, reduzir o estresse e melhorar sobremaneira, fazendo toda a diferença na vida de milhares de idosos na nossa cidade. É nossa obrigação construir políticas públicas que sejam acessíveis e efetivas ao longo de toda a vida e dêem o direito a todos envelhecerem com dignidade.



