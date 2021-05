Opinião

Paulo Paim: Sobre 13 de Maio

A escravidão de ontem é o martírio cotidiano de hoje, da humilhação e do descaso, do prato vazio, do "não" recebido a uma resposta de emprego, da falta de Educação, da violência e do ódio, das mães que se ajoelham e choram o assassinato do filho

Publicado há 1 dia