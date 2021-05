Bernardo Egas Opinião - O Dia divulgação

Por Bernardo Egas*

Publicado 17/05/2021 06:00

Vivemos um momento em que questões ambientais e sociais precisam estar no foco principal das cidades. Muitos setores da sociedade já têm compreendido isso, porém, aqueles municípios e instituições que não se atualizarem, ficarão pra trás.

Para o tema dos resíduos não é diferente. A mudança do conceito de lixo para resíduo já é uma realidade visível em alguns locais. Cuidar dos resíduos nas cidades é uma questão primordial, pois está atrelada a assuntos como saneamento, Educação, infraestrutura e principalmente Economia.



Publicidade

O movimento de Cidades Lixo Zero ganha cada vez mais força no mundo. Tratam-se de cidades que, através de boas práticas em reciclagem, compostagem e outras iniciativas, conseguem desviar do aterro mais de 90% dos resíduos gerados em seu território. Existe uma rede global chamada Zero Waste Alliance, que busca disseminar esses conceitos e, em nosso país, o Instituto Lixo Zero Brasil tem essa responsabilidade.



Nessa realidade de compromisso com a natureza, é importantíssimo que instituições e municipalidades estejam guiando a população para este novo caminho, dando um senso de responsabilidade, propósito e cuidado com as futuras gerações. Para isso, ter as ferramentas necessárias para seguir nesse propósito é de extrema importância.

Publicidade

A transição para uma Economia circular vai depender também de um grande arranjo social, pois a indústria será muito importante nesse processo, buscando reduzir seu impacto ambiental, desenvolvendo itens mais sustentáveis e se responsabilizando por todo ciclo de vida dos produtos.



Na outra ponta, os cidadãos terão o papel de fazer boas escolhas sobre os produtos que compram e pensar na forma que eles serão descartados. Para que todos estejam a par de como podem contribuir, é necessária uma participação efetiva da administração pública e do legislativo; aprimorando leis, levando informação, mobilizando e contribuindo para o engajamento de todos os atores.



Publicidade

De acordo com o Zero Waste Europe, um plano lixo zero engloba diversas frentes, além de gestores públicos, formuladores de políticas, ativistas, líderes comunitários, profissionais do lixo e planejadores urbanos que buscam conduzir uma transição ambiciosa em sua cidade. Este movimento gera a criação de inúmeras oportunidades para o desenvolvimento do empreendedorismo local, novas tecnologias, negócios locais e empregos, incorporando estilos de vida inteligentes, sustentáveis e saudáveis, com a eliminação de produtos tóxicos e a redução das emissões!



Cidades trabalhando em rede e em parceria com todas as partes interessadas detêm a chave para desbloquear todo o potencial da Economia circular. Com esta visão, no dia 20 deste mês, a partir de uma iniciativa do Instituto Lixo Zero, da Câmara Municipal Rio e da Alerj, teremos no Estado do Rio de Janeiro, o primeiro Fórum Estadual Cidades Lixo Zero, reunindo prefeitos, secretários, parlamentares, especialistas e ativistas, compartilhando experiências e as boas práticas com o objetivo de fomentar a criação de uma rede sólida, com foco no desenvolvimento dessa agenda tão importante!

Publicidade

*É ex-secretário estadual de Meio Ambiente e coordenador do Fórum Estadual Cidades Lixo Zero RJ