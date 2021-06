Mauro Faria - presidente do Proderj - Divulgação

Por Mauro Farias*

Publicado 25/06/2021 06:00

A pandemia da covid-19 tem afetado de forma significativa a vida de pessoas, empresas, organizações e governos por todo o mundo. Os efeitos são sentidos nos âmbitos econômico, profissional, social e até mesmo psicológico. Neste cenário, a tecnologia vem fazendo a diferença e tem sido uma aliada importante da gestão pública para minimizar esses impactos e tentar antecipar o que está por vir.



Órgão gestor de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, o Proderj vem trabalhando junto a secretarias e órgãos estaduais para desenvolver serviços e soluções que beneficiem o cidadão fluminense e tornem a máquina pública mais eficiente. Recentemente a autarquia participou do desenvolvimento do SuperaRJ, programa de renda mínima que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus.



O Proderj ficou responsável por toda a solução tecnológica e pelo gerenciamento dos dados do programa. A autarquia desenvolveu o portal www.superarj.rj.gov.br, onde o cidadão encontra todas as informações necessárias para realizar o seu cadastro e se candidatar ao benefício.



Para a viabilização do sistema foi necessário um minucioso cruzamento de dados, mediante a verificação das bases de dados do CadÚnico, possibilitando a análise dos critérios de exigibilidade determinados no decreto 47.544/21, que instituiu o SuperaRJ. Além disso, houve a implementação de diversos requisitos de segurança.



Todo o planejamento de segurança, arquitetura e infraestrutura foi pensando no sentido de otimizar ao máximo o tempo de resposta do sistema. Esses procedimentos e cuidados são fundamentais para que se possa identificar corretamente quem está habilitado ou não a fazer parte do programa. Isso dá transparência e confiabilidade ao sistema, aumentando assim a sua segurança.



Em virtude da grande demanda de acessos esperada, foram realizadas previamente simulações para que fosse avaliada e dimensionada corretamente a infraestrutura necessária. Os resultados dos testes de estresse mostraram que a infraestrutura e a aplicação podem receber até 30 mil acessos simultâneos sem impactos no funcionamento do portal.



É muito gratificante para o Proderj poder contribuir para o sucesso de um programa que busca dar dignidade a milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, além de apoiar micro e pequenas empresas. A autarquia segue cumprindo a sua finalidade de colocar a tecnologia a serviço da população fluminense e das secretarias e órgãos estaduais.



*É presidente do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj)