Vinicius FarahDivulgação

Por Vinicius Farah*

Publicado 03/07/2021 05:50

O mar é uma vocação natural do Rio de Janeiro. Com 635 quilômetros de costa, o estado tem 27% de seus municípios voltados para um mar exuberante, que vai de São Francisco de Itabapoana, na Região Norte Fluminense, a Parati, na Região da Costa Verde, passando, no total, por 20 municípios, com população estimada em 11 milhões de pessoas (67% do estado). Isso, sem considerar a região do interior da Baía de Guanabara, onde estão os municípios de Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo.



O mar do Rio acolhe uma enorme cadeia produtiva, que vai do pescador, que tira do mar seu sustento, às indústrias de petróleo e naval.



Temos, no estado, importantes polos, como o Polo da Baía de Sepetiba, o Polo da Baía da Ilha Grande, o Polo do Porto do Açu, o Polo do Mar de Niterói, além do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. São encadeamentos produtivos com grandes concentrações de empresas capazes de trazer desenvolvimento econômico para o estado.

Estima-se que o complexo da Economia do Mar represente cerca de 44% do PIB estadual. Logo, este é um setor fundamental no Plano de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E deve ser tratado como tal.



E é por isso que o Rio de Janeiro será o primeiro do Brasil com uma política pública estratégica para o fomento aos setores ligados ao mar, grande vocação do estado. O foco será o adensamento das cadeias produtivas locais, utilizando o poder de compras público e privado como política pública de fomento aos polos marítimos do estado, com o objetivo de desenvolver, de forma competitiva, fornecedores locais de micro, pequeno e médio porte, criando emprego e renda no estado.



A medida está alinhada com a missão que nos foi dada pelo governado Cláudio Castro, fazer a Economia do Rio de Janeiro dar certo de Norte a Sul do estado, partindo da premissa que estado forte é aquele que conta com municípios fortes, e tratando os pequenos e médios negócios com a mesma importância que os grandes negócios.



É prioridade para o governador Cláudio Castro levar igualdade de oportunidade para todos, oportunidades aos quatro cantos do estado e em todos os segmentos econômicos. A Economia do Mar é a alma do Rio de Janeiro. Logo, faz todo sentido tratá-la com carinho e dar a ela a devida e merecida importância.

*É secretário estadual de Desenvolvimento Econômico