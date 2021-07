Marcelo Queiroz é advogado e professor universitário - Divulgação

Marcelo Queiroz é advogado e professor universitárioDivulgação

Publicado 20/07/2021 03:00

Há exatos 148 anos, em 20 de julho de 1873, nascia um dos grandes brasileiros de nossa história: Alberto

Santos-Dumont, que deu asas à humanidade ao inventar o avião. Com determinação e dedicação

admiráveis, ele se tornou uma das personalidades mais famosas de seu tempo e marcou o seu nome na

história.



Como não poderia deixar de ser, o brasileiro Pai da Aviação é também o Patrono da Força Aérea Brasileira

(FAB). Seu legado e seus valores inspiram os cerca de 70 mil homens e mulheres que integram a

Aeronáutica. E são inúmeros os exemplos de patriotismo dados pela FAB. Vamos aqui citar apenas dois,

ambos ligados à pandemia da Covid-19, grande tragédia do nosso tempo.



Publicidade

No mês passado, o 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (Esquadrão Pantera) realizou uma missão de

integração nacional no Acre ao lado dos ministérios da Defesa e da Saúde e da Secretaria de Saúde daquele

estado. Os militares visitaram 20 comunidades de nove municípios, onde foram aplicadas quase 3 mil doses

de vacinas, sendo mais de mil para o combate ao novo coronavírus. Já no dia 4 deste mês, a Base Aérea de

Porto Velho, capital de Rondônia, serviu de posto de vacinação contra a Covid-19 na modalidade drive thru.

Cerca de 3 mil pessoas se vacinaram no local.



A Aeronáutica tem dado a sua contribuição neste momento de emergência, mas sem se descuidar de

atividades rotineiras também ligadas à defesa da saúde e da vida. Somente este ano, o 6º Esquadrão de

Transporte Aéreo (Esquadrão Guará) já realizou 50 voos de transporte de órgãos para transplantes. A

marca foi alcançada no início deste mês, quando um fígado viajou entre as cidades paulistas de Sorocaba e

São José do Rio Preto em um avião da nossa Força Aérea.



Publicidade

Disciplina. Comprometimento. Integridade. As palavras foram citadas pelo próprio comandante da FAB,

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, no texto de abertura da edição deste mês da

revista mensal “Notaer”, publicada pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, como alguns dos

valores perseguidos diariamente pela corporação. Não por acaso, Santos Dumont estampa a capa da

publicação. Passado e presente caminham de mãos dadas, fazendo da Aeronáutica uma herdeira legítima

do Pai da Aviação.



Contam os livros de história que Santos Dumont se desiludiu quando viu a sua maior criação sendo usada

em bombardeios durante as guerras. Ao constatar o trabalho da Força Aérea Brasileira – empenhada, além

da Defesa Nacional, na execução de políticas públicas essenciais ao cidadão e à democracia –, ouso afirmar

que ele estaria orgulhoso dos feitos alcançados e da vontade de servir da instituição da qual é patrono. Um

orgulho partilhado por todos nós, brasileiros.



*É advogado e professor universitário