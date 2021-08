Marcelo Queiroz secretário de Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - divulgação

Publicado 07/08/2021 05:40

A Região Norte Fluminense, local que recebe o Programa Governo Presente, se destaca como forte geradora de emprego e renda, especialmente por sua produção agropecuária. Os grandes investimentos realizados pelo governador Claudio Castro, que estabeleceu fortes parcerias com os municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, têm dado resultados importantes para o setor.



A região possui a maior área do estado destinada à fruticultura, que tem o abacaxi e o coco verde como produções mais relevantes; é a maior produtora de mandioca; apresenta relevante cultura de cana-de-açúcar e, ainda, pecuária de leite e corte em franca expansão.



As ações de fomento da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, por meio da concessão de créditos, somadas ao trabalho essencial da Emater, deram novas e melhores perspectivas as produções locais. A produção agropecuária da região representou um faturamento bruto, somente em 2020, de mais de R$ 500 milhões, com uma perspectiva de aumento em 2021, em virtude do potencial de desenvolvimento, tanto em aumento de área como na diversificação da sua produção.



A região receberá, ainda, o inédito Programa Rio Milho, da Pesagro, que visa o aperfeiçoamento do cultivo agrícola do milho seco, que pretende desenvolver uma proposta de impacto econômico, segurança e solidez para o segmento.



O investimento na recuperação e manutenção das estradas rurais é outra ação extremamente importante e que trará fortíssimo impacto ao garantir condições para o escoamento das produções. Outros destaques da região são a produção de tilápia, segunda maior do estado e, a produção pesqueira, ambas com acompanhamento técnico constante da Fiperj.



O desenvolvimento de ações voltadas para uma agricultura sustentável e moderna é o rumo para o fortalecimento da agropecuária e o Estado do Rio de Janeiro está no caminho certo.

Marcelo Queiroz - secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento