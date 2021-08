Vinicius Farah é nomeado secretário de Estado Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio - Divulgação/Carlos Magno

Publicado 19/08/2021 03:00

O governador Cláudio Castro acaba de anunciar o Pacto RJ, um pacote de R$ 17 bilhões de investimentos em três anos, o maior da história do estado. Um programa que tem, como bases de sua construção, planejamento, métrica, indicadores e processos claros e transparentes.



Um pacto pelo Desenvolvimento Econômico, pela geração de empregos e pelo enfrentamento à pobreza no Estado do Rio de Janeiro, que representa, ainda, a retomada da relevância do Rio no cenário nacional.



O Pacto RJ é muito mais que um programa de governo: é um compromisso com o futuro do Estado do Rio de Janeiro.



Faz parte do Pacto RJ, no âmbito da secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Resolve RJ, que é um programa que prevê Agências de Desenvolvimento Regional do Estado do RJ, a serem criadas em 13 municípios até 2022.



O objetivo do Resolve RJ é atender empreendedores e empresários e resolver todas as questões referentes aos seus negócios, em um único espaço físico.



Para isso, as agências reunirão todos os serviços prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico através de suas vinculadas (AgeRio, Jucerja, Codin, Procon etc), representações de outras secretarias de Estado, das prefeituras, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, de entidades como Sebrae, Firjan, Fecomércio e entidades empresariais locais.



Para além dessa atuação, o Resolve RJ terá o papel fundamental de articular os diversos atores para realizar o mapeamento de necessidades e oportunidades e promover uma agenda de ações estratégicas visando o desenvolvimento econômico regional do Estado do Rio de Janeiro.



As primeiras agências serão lançadas até dezembro deste ano em Valença, Três Rios, Campos e Teresópolis.



O Governo do RJ espera, com a criação das agências do Resolve RJ, impactar positivamente a formalização de empresas, melhorar o ambiente de negócios, apoiar o empreendedorismo e atrair investimentos, nacionais e internacionais, dos mais diversos segmentos econômicos, para as diferentes regiões do Estado.



Estratégicas para consolidar as metas de crescimento econômico do governador Cláudio Castro, as agências do Resolve RJ ajudarão a materializar ainda mais este novo momento que vivemos, de construção de um ambiente de segurança jurídica, livre de burocracia e, sobretudo, de confiança e credibilidade. E que representa, ainda, a retomada da relevância do Rio no cenário nacional.



Seguimos trabalhando por um estado cada vez mais forte economicamente. Nosso compromisso é levar o desenvolvimento econômico de Norte a Sul do Rio de Janeiro, tratando com a mesma importância todas as regiões do estado.



A população do Estado do Rio de Janeiro agradece.

*Vinicius Farah é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro