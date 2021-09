Caroline Guedes doutoranda em história e gestora de eventos e projetos sociais da Fundação Planetário - Divulgação

Publicado 25/09/2021 05:50

A gestão atual da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro tem um lema: ampliar o acesso à Astronomia e à Cultura. Para concretizar esse objetivo foi criado o Planetário Social, um projeto composto por diversas iniciativas que buscam ampliar a utilização da instituição pelos cariocas.



Dentre as ações do Planetário Social está a criação das Terças Gratuitas para qualquer cidadão que deseje: assistir às sessões de cúpula, visitar o museu do universo ou visitar as três exposições que se encontram na fundação (mediante inscrição no site www.planeta.rio).



Além disso, em parceria com uma empresa de ônibus e limousines de festas, a instituição oferece o transporte para permitir a mobilidade de grupos mais afastados do equipamento. Outra iniciativa é o curso de planetarista que tem como objetivo treinar operadores de planetário para comandar as sessões de cúpula. A pretensão da fundação é de, posteriormente, inserir parte dos planetaristas ao seu corpo de funcionários. As inscrições começarão em fins do mês de setembro.

Em parceria com a Secretaria Especial das Juventudes, há duas ações que compõem o Planetário Social: o projeto Luneta na Laje e a exposição Diverso Universo. No projeto Luneta da Laje, os astrônomos da fundação fazem observação do céu em lajes de comunidades cariocas. Essa iniciativa visa desmistificar a Astronomia e levá-la aos mais diversos públicos como entretenimento, em diferentes locais da cidade.

A exposição “Diverso Universo” é produto de uma oficina de fotografia e colagem realizada pela Secretaria Especial das Juventude em uma das unidades do Degase. A exposição está disponível para visitação no segundo andar da fundação e, também, pode ser vista virtualmente. (https://teliportme.com/view/1879984)



Além do mais, o Planetário do Rio conta com a parceria de outras secretarias, como a de Envelhecimento Saudável e a de Assistência Social, que viabilizam, para os usuários das Casas de Convivência, dos Centros de Referência de Assistência Social e dos abrigos municipais, a visita gratuita à fundação. O Planetário também está sempre presente nas ações comunitárias promovidas pela Secretaria de Ação Comunitária levando astronomia para os moradores das favelas cariocas.



É muito significativo enquanto mulher, preta, mãe e suburbana gerir a área de eventos e projetos sociais de um equipamento cultural em um bairro reservado à elite carioca. O nome do bairro, Gávea, significa uma gaiola inacessível no alto do navio. A nossa gestão está abrindo essa gaiola para oferecer Astronomia e Cultura a todos os cidadãos, independentemente se esse público será pagante ou não.



