Marcelo Freixo é professor e deputado federal pelo PSB do RJ - Divulgação

Publicado 29/09/2021 05:50

Wesley Teixeira é jovem negro da Baixada, evangélico e educador popular divulgação

O Rio de Janeiro é governado há décadas por uma aliança entre políticos corruptos e crime organizado, não é à toa que os seis últimos governadores foram parar na cadeia. O atual governador já não consegue esconder as ligações entre o seu grupo político e as organizações criminosas que dominam territórios e parte da política fluminense. Logo, enfrentar o banditismo que sequestrou nossas instituições e submete o nosso povo aos interesses do crime é fundamental para reconstruirmos o estado.



Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni), da Universidade Federal Fluminense (UFF), mostrou que o tráfico de drogas e as milícias controlam 65% do território da capital, onde vivem 3,8 milhões de pessoas. Isso significa que mais da metade das famílias de uma das cidades mais importantes do mundo vivem sob a violência do crime organizado, onde o poder da lei foi substituído pelo poder das armas. E quem fica no meio desse fogo cruzado é o cidadão fluminense.



É preciso coragem, união e trabalho para resgatar o Rio de Janeiro do buraco em que se encontra. Como nós queremos que o nosso estado esteja nos próximos 10 anos? Essa pergunta tem que ser respondida nas eleições de 2022. Perdemos mais de 62 mil vidas para a covid-19, são 1,6 milhão de desempregados e 1,7 milhão, na pobreza. Tem família que precisa escolher se compra o botijão de gás ou a comida, que está cozinhando com lenha para poder comer.



A situação é complicada, mas juntos nós podemos virar esse jogo. Tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio de Janeiro. É hora de unirmos essas pessoas que têm uma história de dedicação e luta pelo nosso estado para colocar a mão na massa e construir um novo projeto de desenvolvimento.



Queremos nossas crianças na escola aprendendo e com merenda de qualidade para se desenvolver. Queremos que nossos jovens tenham oportunidades para estudar e trabalhar e ter um futuro melhor. Queremos que todos os pais e mães de família tenham emprego e salário decentes para cuidar dos filhos. Queremos uma polícia eficiente, que receba bons salários e seja respeitada. Queremos segurança e estabilidade para que os pequenos e grandes empresários possam investir e gerar riqueza.



O Rio de Janeiro tem vocação de grandeza, um povo criativo, batalhador e centros de pesquisa e tecnologia que são fundamentais para fortalecer o setor produtivo e atrair investimentos. O governo tem que ser parceiro de quem trabalha e produz, não servir aos interesses do crime organizado e de políticos corruptos.

As eleições de 2022 serão as mais importantes da nossa história. Nela vamos escolher entre um passado corrupto que quer nos manter reféns e a esperança num futuro melhor. É hora de termos coragem e nos unirmos para construirmos um novo Rio de Janeiro.





