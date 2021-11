Vinicius Farah, secretário - Divulgação

Vinicius Farah, secretárioDivulgação

Publicado 06/11/2021 05:00

O município de Itaboraí é o primeiro a receber os Encontros para o Desenvolvimento Regional que serão realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento acontece na próxima segunda-feira (8/11). O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, prefeitos, secretários municipais e outras autoridades aceitaram o convite do governador Cláudio Castro e irão participar, por entenderem o comprometimento, as metas e a importância das ações do governo do Rio.



Os encontros fazem parte da política do governo do estado de valorização dos municípios e das diretrizes do governador Cláudio Castro, que tem orientado seu secretariado a entregar políticas públicas com o olhar da municipalidade, valorizando e tratando as regiões com a mesma importância. Serão realizados 13 eventos, em todo o estado.

Vamos debater, nesses encontros, junto a lideranças públicas e privadas ligadas ao tema do desenvolvimento econômico – prefeitos, vice-prefeitos, secretarias municipais, lideranças empresariais, as vocações, oportunidades, investimentos, gargalos e desafios dos municípios, e, a partir daí, elaborar agendas estratégicas para o desenvolvimento das regiões do Estado do Rio de Janeiro.



Nos eventos, serão realizadas uma oficina "Panorama do Desenvolvimento Regional", a palestra "Saiba como ser fornecedor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeituras Municipais e da Petrobras" e ainda Rodadas de Negócios do Compra RJ, visando aproximar fornecedores regionais e grandes compradores para promover negócios.



Em Itaboraí, o evento terá como foco o potencial de atração de investimentos e geração de emprego do Polo GasLub (antigo Comperj). Será um dia inteiro, junto com Sebrae, Fecomércio, Senac, em parceria com a cadeia produtiva e prefeituras. A ideia é mapear quais as iniciativas conjuntas podem ser realizadas para potencializar o Gaslub, como preparar desde já mão de obra para atender às demandas do empreendimento.



Os próximos eventos, ainda neste ano, já estão confirmados. Acontecerão em Macaé, Três Rios, Cabo Frio e Teresópolis. A partir do início de 2022, serão feitos encontros em Angra dos Reis, Petrópolis e Itaperuna, em janeiro, e Duque de Caxias e Nova Friburgo, em fevereiro, e Valença, Volta Redonda e Niterói, em março.



Vamos percorrer todo o Estado do Rio de Janeiro. Com os encontros vamos fazer um mapa cirúrgico das potencialidades do nosso estado. Vamos enxergar e entender melhor as potencialidades de todos os municípios e, a partir desse entendimento, entregar políticas públicas de impacto para todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Pois como nos orienta o governador Cláudio Castro, o estado só vai alcançar o crescimento econômico com o fortalecimento dos 92 municípios.



Vinicius Farah é secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais