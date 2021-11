OPINA16NOV - ARTE O DIA

Que “O Rio de Janeiro continua lindo” todos nós sabemos. Faz tempo que Gilberto Gil retratou tão bem em sua música, mas de que adianta tanta beleza natural e exuberância sem cuidado, manutenção e ordenamento? E foi para isso que assumimos a gestão da Subprefeitura da Zona Sul: cuidar com carinho, realizar as manutenções e reformas necessárias, colocar as coisas em ordem e devolver aos cariocas a estima de quem vive na Cidade Maravilhosa.

Mas a Cidade Maravilhosa ainda demanda outros olhares, como a relação entre a favela e o asfalto, com toda a teia sociocultural que rege a Zona Sul do Rio. Subir o morro e conhecer a favela sempre despertou curiosidade. Porém, a compreensão da força comunitária do morro e a importância de sua integração com o asfalto, tanto do ponto de vista das relações, como da presença de políticas públicas que favoreçam seus moradores, apontando caminhos e oportunidades, é imperativo.

Afinal, a cidade não pode ser partida, mas sim integrada, costurada. Não basta apenas identificar o problema e reconhecer o outro. É preciso integrá-lo em uma organização urbana.



O resgate da estima dos cariocas, em especial dos que vivem nas comunidades, é o meu exercício diário. Trabalho para que essa parcela da sociedade também se sinta acolhida e respeitada com os serviços públicos. Assumi a missão de ser a interlocutora da favela e do asfalto, sendo a ligação entre a população e os demais órgãos municipais. Afinal, sou carioca, assistente social, criada no Morro dos Cabritos e trago na bagagem mais de dez anos atuando pelo Rio, além de um histórico familiar de liderança comunitária. Sei a diferença que faz a organização para o bem-estar de todos.

Nossa principal frente de atuação neste primeiro ano de trabalho é o ordenamento urbano, incluindo acolhimento da população de rua, conservação, limpeza urbana e áreas de alagamento. Nossos esforços estão voltados para fazer cumprir as políticas públicas que garantam a manutenção da ordem urbana, mantendo os serviços municipais em pleno funcionamento. Diariamente, percorremos, em parceria com outros órgãos municipais, toda a área de abrangência da subprefeitura.

Apoiamos a realização de mais de 13 mil atendimentos às pessoas em situação de rua, com cerca de 3.500 encaminhamentos para abrigos. As áreas de alagamento estão no radar e receberam tratamento preventivo com a antecipação inédita do Plano Verão 21-22.



A conservação é foco permanente. Serviços como limpeza, podas de árvores, desobstrução de bueiros, recolocação de pedras portuguesas, iluminação, revitalização de praças e parques, entre outros, foram intensificados. Já são mais de 60 praças públicas revitalizadas na Zona Sul e mais de 350 trocas de lâmpadas.



Mesmo com o ritmo frenético de trabalho, ainda há muito a ser feito. Aproveito para chamar a população a participar desse resgate do nosso Rio. Queremos promover uma mudança de hábitos e atitudes em relação à utilização do espaço público. O desafio é grande, mas seguimos trabalhando sem parar.

Ana Ribeiro é subprefeita da Zona Sul