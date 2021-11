Daniela da Silva Araújo Basilio - Divulgação

Publicado 18/11/2021 05:00

Inevitável não lembrar de tudo que passamos nos quase dois anos que travamos essa batalha. Lembro bem do dia que começamos a transferir os pacientes que estavam internados para que a unidade se transformasse em referência no tratamento de pacientes acometidos pela covid-19. Como foi triste!!!

No dia 23 de março de 2021, internamos o primeiro paciente. O medo do desconhecido, de nos contaminar, de contaminar nossa família e de não conseguir dar conta de tamanho desafio chegou junto com ele.

Mas, com tudo, juntos (lideranças e equipe multiprofissional), dentro de cada um de nós, tínhamos a certeza de que unidos venceríamos. Vivemos dias difíceis, choramos, sorrimos, sentimos saudades, perdemos membros de nossas famílias, quase desistimos, adoecemos física e mentalmente e seguimos...



Seguimos por que sabíamos que era a nossa missão e que a vida dos nossos pacientes dependiam da nossa coragem, da nossa renúncia e acima de tudo dos nossos cuidados. E cuidamos!



Cuidamos com Ciência, técnica, afeto, companheirismo e muito amor. A vacina chegou e junto com ela a esperança de dias melhores e os dias melhores chegaram. Viva!



A missão foi cumprida, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de raio-x, auxiliares de serviços gerais, vigilantes, maqueiros, administrativos, copeiros, nutricionistas, assistentes sociais e todos os outros que estiveram conosco nesta luta.



Viva o SUS! Viva a vacina! Viva a Ciência!

Daniela da Silva Araújo Basilio é enfermeira responsável técnica do Hospital Municipal Ronaldo Gazola