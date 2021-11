OPINA25NOV - ARTE O DIA

OPINA25NOVARTE O DIA

Publicado 25/11/2021 06:00

Hoje é dia de alegria para todos os queimadenses, que há 31 anos conquistaram, depois de muita luta, a tão sonhada independência política-administrativa. Mais de três décadas depois, tenho a honra de ser parte integrante dessa história de sucesso, seja na luta pela construção do novo município, seja como vereador, prefeito, deputado e, agora, secretário de estado levando no peito sempre a vontade de realizar pela cidade.

Com muito orgulho, tornei-me vereador do novo município, animado com a possibilidade de fazer de Queimados o grande motor de desenvolvimento da Baixada Fluminense. Tornei-me presidente da Câmara dos Vereadores e em nossa legislatura realizamos o maior número de investimentos da história da cidade.



Ao ser eleito prefeito, tive a honra de colocar em prática projetos que mudaram para melhor a vida da população e elevaram a autoestima da cidade. E isso veio representado na aprovação quase unânime em nossa reeleição com 93% dos votos válidos. O resultado: centenas de ruas asfaltadas, dezenas de indústrias e plantas logísticas instaladas, rios canalizados, milhares de casas construídas, entre tantos outros legados.



O carinho do povo e o reconhecimento pelo nosso trabalho me levaram ao cargo de deputado estadual, onde, do plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), pude trabalhar incansavelmente por Queimados, batalhar por projetos que levassem mais desenvolvimento ao município e criação de novos postos de trabalho. Levamos uma escola técnica para o município, revitalizamos o Distrito Industrial, conseguimos os recursos para o custeio da maternidade municipal e do Hospital da Covid, a pavimentação da Estrada das Piabas, no bairro Santa Rosa, entre outras conquistas.



À frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras, mais conquistas, fruto da sinergia entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Sem negligenciar os demais 91 municípios fluminenses, trabalhamos diuturnamente para retribuir ao meu município de origem a confiança e o respeito que sempre me dedicaram.



Como aniversariante, acho que não apenas a cidade, mas, principalmente, seus moradores, merecem presentes. Seguindo a determinação do governador Claudio Castro, já iniciamos as obras de infraestrutura nos bairros Paraíso, Novo Eldorado, Roncador e Luís de Camões. Com investimento de mais de R$ 45 milhões, as obras de urbanização e pavimentação beneficiarão mais de quatro mil famílias.



Outras obras que estão transformando a realidade dos moradores é a pavimentação dos bairros Eldorado e Jardim da Fonte, com investimento de mais de R$ 17 milhões, assim como estamos finalizando a construção de 28 unidades habitacionais para famílias que vivem em área de risco nessa mesma região e concretando ruas com difícil acesso em diversas regiões.



Trabalhar por uma Queimados melhor é uma preocupação constante em todos os momentos da nossa vida. E, independentemente de qualquer bandeira política ou partidária, nós sempre seremos parceiros da cidade. A luta continua! Parabéns, Queimados!

Max Rodrigues Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras