OPINA3DEZARTE O DIA

Publicado 03/12/2021 06:00

Após o sucesso do primeiro evento, realizado em Itaboraí, e que teve como foco o potencial de atração de investimentos e geração de emprego do Polo GasLub (antigo Comperj), o município de Macaé, no Norte Fluminense, recebeu o Encontro para o Desenvolvimento Regional promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Este é um grande projeto para o Estado do Rio de Janeiro, com um dia inteiro de reuniões e troca de experiências entre os municípios. Esta é uma oportunidade única para debater vocações, oportunidades e desafios dos municípios com o objetivo de elaborar agendas estratégicas de desenvolvimento para os municípios.



Além disso, mais de 100 pequenas e médias empresas fornecedoras fluminenses se inscreveram para a Rodada de Negócios do Compra RJ. Petrobras, Porto do Açu, GNA, Perenco, Trident, Modec, Grupo Barcelos e Aeroporto de Macaé são algumas das empresas que confirmaram presença no evento. Também participaram os setores de compras das prefeituras de Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Essa é uma forma de valorizar o empreendedor local e aquecer a Economia do Norte Fluminense.



Na Região Norte está localizado o Porto do Açu. Maior investimento privado na América Latina, ele é do parque termelétrico da GNA e vem abrindo o horizonte para uma infinidade de novos projetos para o estado, de fábricas de fertilizantes à energia solar e eólica, além de investimentos de diversas petroleiras. O gás natural é certamente é uma das vocações, com grandes oportunidades. O Encontro servirá justamente para identificar novas oportunidades e os gargalos para o desenvolvimento pleno da região.



O papel do governo é o de mobilizador dos diversos atores de desenvolvimento, de empresários a gestores públicos, e promover a melhoria do ambiente de negócios. O reaquecimento da Economia fluminense é uma realidade, fruto do compromisso do governador Cláudio Castro com a desburocratização, a transparência, o fortalecimento das vocações setoriais e o apoio ao empreendedorismo e à inovação.



Seguimos trabalhando por um estado cada vez mais forte economicamente, em todas as regiões, e, pelos resultados do trabalho realizado até o momento, estou seguro de que estamos no caminho certo.

Vinicius Farah é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Rio de Janeiro