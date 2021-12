Alfredo E. Schwartz, presidente da Aeerj - Divulgação

Publicado 03/12/2021 05:00

Em evento realizado pela Ademi e Sinduscon, assistimos a um discurso do prefeito, descrevendo um Rio de Janeiro que infelizmente só existe na imaginação dele. O Portal da Transparência da Prefeitura do Rio, que deveria manter todas as ações sobre a gestão do nobre alcaide atualizadas, presta informações às quais só hackers conseguem acessar, mas foi mencionado como canal eficiente de comunicação com a prefeitura. O acesso aos dados públicos e o compromisso com a transparência, tão alardeados no próprio site, sem a devida atualização e celeridade nas respostas não cumprem seu papel e o compromisso com a população.

Marca da gestão Paes entre 2009 e 2016, as obras prometidas na última campanha ainda não foram executadas. As encostas da cidade, gerenciadas pela Fundação Geo-Rio, amargam parco orçamento e estão em situação precária. O verão se aproxima e a estação das chuvas acometerá, como em todos os anos, a cidade vulnerável a deslizamentos e um cenário que causa pesadelos aos cariocas se repetirá: inundações e muitas famílias desabrigadas. Uma verdadeira tragédia anunciada.

Obras serão licitadas para execução até o meio do ano que vem, para que possam ser concluídas e inauguradas dentro do prazo permitido para um ano eleitoral. Por outro lado, temos a perspectiva da retomada de obras pela iniciativa privada, por meio de Parcerias Público-Privadas, e o início das intervenções da AEGEA e da Iguá nas concessões privatizadas da Cedae.



Por aqui, a AEERJ continua fazendo o seu trabalho de acompanhamento das licitações e impugnação de editais suspeitos de direcionamento, tendo recentemente conseguido a suspensão de edital da Emusa em Niterói, e das prefeituras de Saquarema e Araruama, obtidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



Espero que pelo menos nas eleições de 2022 a população saiba votar com consciência, não dando ouvidos a promessas vãs e discursos falaciosos. Por enquanto, cuidem-se, usem máscara, álcool em gel e evitem aglomerações.

Alfredo E. Schwartz é presidente-executivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ)