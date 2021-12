Marco Antônio Cabral - Divulgação

Marco Antônio Cabral

Publicado 04/12/2021

O Sul do Estado do Rio de Janeiro se converteu nos últimos 25 anos em polo automotivo de expressão nacional. No período Cabral as automotivas já instaladas Volkswagen Caminhões e Ônibus e Peugeot-Citroen alargaram suas bases industriais e foram conquistadas a Nissan - primeira planta no Brasil - e Land Rover - primeira planta 100% da própria companhia fora do Reino Unido.



Após anos sufocantes de recessão e perda de PIB precisamos olhar o Brasil com otimismo e buscar sintonizá-lo com as pautas do mundo contemporâneo. O meio-ambiente é pauta central nas mesas de decisões no setor financeiro, industrial e de serviços. É pauta nos encontros diplomáticos e de chefes de Estado em todo o mundo. Precisamos salvar o planeta!



Cabe ao Executivo e Legislativo do nosso estado buscarem os executivos líderes dessas grandes automotivas instaladas em nosso estado e abrir as portas com tapete vermelho para que nosso polo automotivo produza veículos elétricos em escala para o mercado interno e externo.



Que o Rio seja a base da América Latina dessas marcas na produção de veículos elétricos! As matrizes das multinacionais automotivas aqui instaladas já anunciaram a prioridade do veículo elétrico. Governantes e parlamentares nos três níveis - federal, estadual e municipal - e sociedade civil organizada, seja no setor dos trabalhadores como também de empregadores, devemos nos unir e tornar o Rio vanguarda na produção de carro elétrico no país.



Gera-se emprego e renda, tecnologia e empregos de qualidade para a nossa população. O desafio é permanecer na segunda posição de polo automotivo do Brasil, posição essa conquistada no período Cabral, e agregar tecnologia e inovação para que nosso parque industrial não se torne obsoleto no médio prazo pelas tecnologias limpas que se anunciam em velocidade exponencial.



Marco Antônio Cabral foi assessor da Casa Civil do Prefeitura do Rio de Janeiro - 2010/2012; ´presidente Estadual da Juventude do MDB 2009/2013; presidente Nacional da Juventude do MDB 2013/2015; deputado federal 2014/2018; e secretário de Esporte Lazer e Juventude 2015/2016.