Publicado 14/12/2021 06:00

Está claro que a pandemia é um desafio para Medicina e órgãos de Saúde, mas as consequências da covid-19 também têm impacto direto em diversos setores, entre eles, o de Tecnologia, demandado por estabilidade e alta performance. Há um mês, o governador Cláudio Castro determinou o retorno presencial dos servidores estaduais, no entanto, chegar a este momento, após meses de trabalho remoto, exigiu muito esforço e o importante auxílio de ferramentas tecnológicas para superar as expectativas e atender prontamente às necessidades de secretarias e órgãos do governo.



O isolamento social mudou a rotina e a forma de trabalhar da maioria das pessoas. O home office ganhou força e, logo no início da quarentena, a Secretaria Estadual da Casa Civil determinou que o Proderj, órgão gestor da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do governo, disponibilizasse, em caráter de urgência, uma infraestrutura de rede virtual (VPN, em inglês) que atendesse às demandas de trabalho remoto de diversas secretarias e órgãos estaduais. Desde março de 2020, já foram criadas quase 900 contas. O trabalho do Proderj garantiu a segurança das informações e a continuidade da prestação de serviços públicos ao cidadão fluminense.



O Proderj viabilizou ainda licenças para a utilização da ferramenta Zoom Meetings e seus serviços de webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo. Essa parceria possibilitou, por exemplo, 25 mil acessos gratuitos às três audiências públicas online, realizadas entre junho e agosto de 2020, para apresentação e debate da proposta de nova modelagem de universalização dos serviços de saneamento em municípios do Rio de Janeiro. Todo processo, coordenado pela Secretaria Estadual da Casa Civil, transcorreu normalmente e o leilão arrecadou R$ 22,6 bilhões.



O Proderj também desenvolveu um portal para dar transparência às ações do Pacto RJ, plano de investimentos de R$ 17 bilhões para os próximos três anos. Pelo endereço www.pacto.rj.gov.br, a população, a imprensa e os órgãos fiscalizadores têm acesso às etapas de cada projeto, o valor empenhado e a data de conclusão prevista.



Também em caráter de urgência em meio ao regime de trabalho remoto, foram desenvolvidos os sites para as concessões do Maracanã e do novo leilão de saneamento, além do FacilitaRJ, programa que reúne os serviços públicos e ativos estaduais que serão assumidos pela iniciativa privada ao longo dos próximos dois anos. A “Academia Proderj”, parceria com a Fundação Ceperj, foi lançada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão de tecnologia e, assim, capacitar os servidores de TIC do estado por meio de cursos de especialização lato-sensu e cursos de extensão, mesmo durante o período de pandemia.



Assim, após meses de serviço remoto e no momento de retomada do trabalho presencial, é possível fazer um balanço positivo das ações implementadas, pois o governo do estado não só assegurou a qualidade na prestação dos serviços ao cidadão, mas também avançou com a ampliação e modernização do parque tecnológico e deu protagonismo ao papel da tecnologia no desenvolvimento do Rio de Janeiro.

