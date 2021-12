Adolfo Konder, presidente do Detran.RJ - Divulgação

Adolfo Konder, presidente do Detran.RJDivulgação

Publicado 15/12/2021 06:00

A pandemia da covid-19 impôs uma série de desafios para o mundo inteiro, em todos os setores, como todo mundo sabe. E acabou também impondo uma marca de modernização à atual gestão do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Explicando melhor - as restrições causadas pelo novo coronavírus, sobretudo no que diz respeito à mobilidade e ao distanciamento social, acabaram sendo as molas propulsoras de um movimento de transformação digital. Transformação essa que entendemos como fundamental e se tornou nosso objetivo aproveitar as vantagens da tecnologia para oferecer facilidades para a população.

Em outubro último, completamos um ano à frente da gestão do Detran.RJ, junto de profissionais e colaboradores competentes e dedicados. Fazendo um balanço desse breve período, apesar de todos os desafios causados pela pandemia, ficamos bem satisfeitos com o que conseguimos realizar até aqui.



O objetivo da nossa gestão é aproximar cada vez mais o Detran.RJ de seus usuários e tornar o departamento mais digital. A partir dessa premissa, iniciamos uma série de ações nesse sentido, que convergiram para o caminho da modernização de todo o sistema. Neste último ano, lançamos diversos serviços digitais do departamento de trânsito do estado para facilitar a vida do cidadão. Uma novidade que caiu no gosto da população é a carteira de identidade digital.

Em poucas semanas, mais de 120 mil pessoas já estão com o documento de identidade no telefone celular. Com validade em todo o território nacional, a identidade online é a garantia de mais praticidade para quem precisa usar o documento no dia a dia. É só baixar o aplicativo “Identidade Digital RJ” disponível nas plataformas Android e IOS.



Alinhados com a Secretaria Nacional de Trânsito, criamos a carteira nacional de trânsito digital. Também lançamos o Posto Digital Detran.RJ, no qual o usuário pode acessar todos os serviços, baixar documentos e consultar informações, ou seja, pode resolver suas demandas pelo celular, agilizando o serviço. A consulta é personalizada e o cidadão se conecta ao site do Detran por meio de login e senha.

No Posto Digital, o cidadão pode consultar dados do veículo e da carteira de habilitação, verificar quantos pontos recebeu com multas, fazer emissão online da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), checar se o IPVA e as taxas de seu veículo estão quitados ou em débito, além de baixar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos digital (CRLVe). E vem mais novidade por aí: em breve, o usuário vai poder apresentar recurso contra multas neste ambiente virtual, entre outros serviços. Agora, o documento de licenciamento anual do veículo também já é digital.



O Detran.RJ passou a oferecer mais serviços pela internet, ao mesmo tempo em que melhorou também sua capacidade de atendimento presencial porque sabemos que algumas pessoas preferem neste formato ou pode ter dificuldade de acesso ao universo tecnológico. Para isso, ampliamos nossas unidades de atendimento. Recentemente reinauguramos um posto em Seropédica, na Baixada Fluminense, totalmente reformado; o Posto Guarus Plaza, em Campos, com serviços de habilitação, identificação civil e de veículos; e um novo posto em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro. Teremos outros postos disponíveis para a população em breve.



Aos poucos, retornamos com o atendimento presencial, retomando alguns serviços que estavam paralisados. Tentando diminuir a demanda reprimida, temos realizado mutirões de atendimento nos fins de semana – desde o início de nossa gestão - com agendamento prévio pelo site do Detran.RJ. Já aconteceram 47 edições, onde recebemos em torno de 180 mil pessoas. Estamos expandindo as ações para o interior do estado, por meio da vistoria itinerante, na qual os motoristas conseguem ter acesso a diversos serviços sem ter que se deslocar para cidades vizinhas.

Estamos cientes de que muito ainda pode e será feito para a prestação de um serviço público de qualidade e do jeito que o cidadão fluminense merece. Mas temos certeza que estamos nos dedicando com afinco e contribuindo nesse sentido com a implementação de ações dinâmicas e inovadoras. Esse é o nosso compromisso!





Adolfo Konder é presidente do Detran.RJ