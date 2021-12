Marcos Gonçalves, pastor, membro do Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas – IELP e morador de Guaratiba - Divulgação

Marcos Gonçalves, pastor, membro do Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas – IELP e morador de GuaratibaDivulgação

Publicado 15/12/2021 05:00

Os cerca de 120 mil moradores de Guaratiba e bairros vizinhos (compreendendo também Barra e Pedra de Guaratiba) precisam de um olhar mais carinhoso por parte dos governantes. A região ocupa as últimas posições do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos bairros da cidade do Rio e coleciona problemas.



A começar por uma questão básica, porém infelizmente rotineira em boa parte da Zona Oeste: a falta de infraestrutura. Muitas ruas não têm asfalto e iluminação e há casas sem saneamento. A temporada de chuvas fortes está chegando e, mais uma vez, a previsão é de sofrimento para quem vive nessas localidades.



As construções irregulares são outro problema grave da região. Em outubro, a Prefeitura do Rio teve que demolir um prédio residencial de cinco andares que corria o risco de desabar em Pedra de Guaratiba. A obra foi feita à beira de um mangue e duas casas vizinhas também tiveram que ser derrubadas. Esse episódio mostra com clareza a necessidade de uma política ambiental séria para o local. Área para construir é o que não falta. Guaratiba, por exemplo, é o bairro mais extenso da cidade, com 139 km quadrados.

Em 2019, um plano de ocupação da região de Guaratiba elaborado pela Prefeitura do Rio traduziu em números alguns desses problemas que os moradores sentem na pele. De acordo com o estudo, menos de 60% dos domicílios estão ligados à rede de captação de esgoto ou a galerias de águas pluviais. Na época do levantamento, foram identificados nada menos que 36 loteamentos irregulares, nos quais moravam cerca de 35 mil pessoas em 11 mil domicílios.

O plano mostra ainda que os terrenos de encostas têm, na sua maioria, média ou alta susceptibilidade a escorregamentos, apontando para a necessidade de obras para evitar tragédias nos períodos de chuva. O documento também apontou propostas de soluções, como proteção da cobertura vegetal de Mata Atlântica do Maciço da Pedra Branca; controle e restrição da ocupação em áreas susceptíveis a deslizamentos; promoção da regularização de loteamentos irregulares, bem como a urbanização destes locais; e incentivo ao turismo sustentável e à atividade agrícola.



A busca por estratégias para desenvolver e levar qualidade de vida a quem mora na região de Guaratiba deve ser uma constante. O local merece ficar famoso não apenas pelos seus restaurantes especializados em frutos do mar, mas também por oferecer respeito e cidadania aos seus habitantes.



Marcos Gonçalves é pastor, membro do Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas – IELP e morador de Guaratiba