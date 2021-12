OPINA28DEZ - ARTE O DIA

OPINA28DEZARTE O DIA

Publicado 28/12/2021 06:00

Pandemia, crise, alta no desemprego e déficit fiscal no município. O quadro encontrado no início de 2021 foi de um dos maiores desafios já enfrentados pela cidade do Rio. Com uma renovação de 35%, a Câmara de Vereadores do Rio começou suas atividades já em janeiro em um ritmo intenso, que foi mantido ao longo de todo o ano e resultou em uma produtividade recorde entre as capitais brasileiras.

Tivemos 350 novas leis aprovadas, mais de 120 audiências públicas, em uma agenda intensa de debates a votações de projetos estruturantes para a retomada que a nossa cidade precisa e merece, como o Reviver Centro, Novo Regime Fiscal, entre outras leis importantes. Tudo isso mantendo e aprofundando uma prática que já é tradição na Câmara, com a economia de recursos que foram doados para ajudar a prefeitura em um ano muito difícil.



Ao todo, foram R$ 120 milhões de recursos da Câmara para financiar os programas Auxílio Carioca e Empresa Carioca, que ajudaram a manter renda e empregos durante o período mais duro da pandemia, além do custeio dos hospitais municipais da cidade. Desse total, metade foi doado ainda em março, e outra metade já no mês de dezembro, ajudando a Saúde, área que sempre foi fundamental e hoje tem importância central em todo o mundo, a fechar suas contas no final do ano.



Esses números expressivos alcançados pelo conjunto dos vereadores ao longo de 2021 são apenas um indicador de todo o comprometimento e trabalho que os parlamentares tiveram para enfrentar esse grande desafio. Em meio a um quadro político em que muitas vezes vemos as diferenças e rivalidades inviabilizando a construção de soluções, o que vivemos na Câmara foi exatamente o oposto. Criamos o Colégio de Líderes, reunindo e dando voz a todos os partidos nas discussões e montagem da pauta de votações, fortalecendo a Casa e aumentando a transparência das nossas decisões.



Mesmo com ideologias diferentes, todos os vereadores souberam dialogar, buscar os pontos de consenso, construir saídas e melhorar projetos de lei. Votamos ao longo do ano diversas propostas estruturantes vindas da prefeitura, atuamos de forma independente, mas harmônica, em um espírito de construção conjunta, sem o chamado “rolo compressor”, com a aprovação de emendas e muita discussão sobre cada um dos projeto.

Sempre com participação intensa dos secretários municipais, em inúmeras reuniões que debateram projetos e políticas públicas. Esse trabalho possibilitou a aprovação do maior orçamento da história do Rio para 2022, de cerca de R$ 40 bilhões, que serão investidos na melhoria dos serviços e do atendimento à população.



De todos os poderes, o Legislativo é, por natureza, o espaço da representação e do diálogo, e essa foi a tônica de toda a atuação da Câmara ao longo de 2021. Terminamos o ano com alta produtividade, economia expressiva de recursos, mas sobretudo com o senso de responsabilidade ainda mais elevado. Em 2022 teremos ainda mais desafios para garantir a retomada da nossa cidade, que já dá sinais de recuperação mas precisa se manter no caminho certo, para o bem de todos os cariocas.

Carlo Caiado é vereador pelo DEM e presidente da Câmara Municipal do Rio