Publicado 24/12/2021 06:00

O ano que finda foi um manancial de desafios para a Educação no Estado do Rio de Janeiro, por conta da covid-19. Desde o início da pandemia, gestores e educadores passaram a enfrentar a necessidade diária de encontrar soluções e traçar novos caminhos para dar continuidade à oferta do ensino público aos jovens do nosso estado.



O enfrentamento - que exigiu ações nas diferentes áreas dessa ampla rede que viabiliza a oferta da Educação - envolveu novos protocolos para as escolas, novas modalidades de ensino, adequações que foram definidas com a responsabilidade de ouvir educadores e especialistas da Ciência e precisaram ser colocadas em prática dentro de um período muito curto.



Junto com a urgente criação de um novo ensino remoto, da oferta do ensino híbrido e da posterior retomada do sistema presencial – ações sempre pensadas visando a segurança e saúde de nossos alunos e servidores –, também trabalhamos para atender nossa comunidade escolar, que colaborou de forma expressiva em um esforço sem precedentes.



Nos últimos meses, atuamos para ampliar e estabelecer novas parcerias em escolas de ensino intercultural – oferecendo ensino de francês, inglês, espanhol, mandarim, japonês, italiano e alemão, e implementar novos projetos educacionais, como as Salas Maker - espaços de criação com o uso de novas tecnologias, que vão funcionar em toda a rede.



Trabalhamos para manter o vínculo dos nossos alunos realizando ações de busca ativa, que agora será potencializada com o projeto M.A.E. (Mulheres Apoiando a Educação). Este programa envolve a contratação do trabalho de nove mil mães e 1.500 assistentes sociais que vão ter a missão de trazer os alunos de volta às salas de aula.



Outra iniciativa, já para o primeiro trimestre de 2022, é o programa ECO - Escola Criativa e de Oportunidades -, considerado o maior projeto de Educação do Estado do Rio de Janeiro das últimas décadas. A ECO tem por objetivo diminuir consideravelmente a evasão escolar. As reformas serão implementadas em 50 CIEPs e contarão com eficiência energética, aproveitamento da água da chuva, horta comunitária, coleta seletiva de lixo, tecnologia e inovação e acessibilidade.



A tecnologia vai ser a ferramenta de transformação para centenas de jovens e a proposta pedagógica acredita no aluno como protagonista de todo o processo. A abordagem no STEAM, plataforma de distribuição de jogos digitais para computadores, favorece a aprendizagem pela experimentação. O aluno aprende fazendo. Os ensinos fundamental e médio vão focar em sustentabilidade, tecnologia, arte e esporte.



Graças ao apoio incondicional que temos recebido do governador Cláudio Castro, sempre preocupado em valorizar nossos servidores, aumentamos o auxílio-alimentação, disponibilizamos auxílio tecnológico, antecipamos pagamentos de salários e liberamos o apoio Fundeb. Cerca de 69 mil servidores foram contemplados com todos esses benefícios.



Para aprimorar a qualificação dos professores, estamos investindo na UniverSeeduc - Universidade Corporativa da Educação, onde serão oferecidos cursos de pós-graduação e de Especialização. Não temos tempo a perder e vamos continuar trabalhando fortemente para, cada vez mais, valorizar nossos profissionais.

Nosso objetivo é oferecer uma aprendizagem baseada na criatividade, respeitando e valorizando as diferenças de cada um de nossos estudantes, ampliando oportunidades, preparando-os para a vida acadêmica, para o acesso à universidade ou para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Transformar vidas pela Educação é o nosso compromisso.

