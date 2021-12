opina29dez - ARTE O DIA

Publicado 29/12/2021 06:00

Suspensa desde março de 2020 devido à pandemia, a comprovação anual de vida de aposentados e pensionistas do estado voltará a ser obrigatória a partir de janeiro de 2022 graças ao avanço da vacinação e à melhora nos indicadores contra a covid-19. Portanto, de janeiro em diante, os segurados deverão comparecer a qualquer agência do Bradesco no país, entre os dias úteis de 11 a 25 do seu mês de aniversário, para realizarem o procedimento, munidos de identidade, CPF e comprovação de residência.



Mas por que a prova de vida é tão importante e fundamental para todos? Mais do que uma simples conferência de cadastros, a medida reforça o controle e o combate a fraudes e pagamentos indevidos, além de proporcionar melhorias, tanto na base de dados do funcionalismo estadual, como na folha de pagamentos dos servidores.



A gestão de pessoal eficaz e transparente é determinação do governador Cláudio Castro e obrigação do Estado. Nesse sentido, trabalhamos para garantir a eficiência na gestão de benefícios, otimizando os recursos públicos. A prova de vida contribui imensamente para este fim, colaborando, inclusive, para o sucesso e cumprimento do programa de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. E em breve, disponibilizaremos a prova de vida por meio de biometria facial, com o uso de aplicativo de celular, permitindo mais conforto e agilidade ao usuário.



Este ano, os beneficiários que possuem cadastro biométrico no Bradesco poderão realizar a prova de vida no caixa eletrônico do banco. Porém, quem ainda não possui biometria cadastrada precisará fazer a comprovação de vida de forma presencial, diretamente no caixa do Bradesco, assim como o beneficiário que possua portabilidade em outro banco.

A não realização da prova de vida poderá acarretar a suspensão do pagamento até que o segurado regularize a situação. Quem estiver impossibilitado de comparecer, poderá fazer o procedimento por meio de um representante legal. Importante ressaltar, para evitar golpes contra segurados, que o Rioprevidência não solicita comparecimento por meio de aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de texto ou ligações telefônicas. A comprovação anual de vida é somente no Bradesco, no mês de aniversário e no prazo estabelecido.



Qualificando o controle das finanças públicas, é possível implementar as políticas de garantia e manutenção dos pagamentos corretos, proporcionando aos servidores seus direitos e benefícios previdenciários. Esta é a missão maior do Rioprevidência: prestar serviços de excelência aos segurados, com eficiência, credibilidade, respeito e responsabilidade social. E nós, do governo do estado, estamos determinados a atingir esta meta.

Sergio Aureliano, diretor-presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência)