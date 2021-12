OPINA31DEZ - ARTE O DIA

Publicado 31/12/2021 01:00

O ano de 2021 chega ao fim e, graças ao trabalho árduo, a Prefeitura de Magé fez de tudo para mudar a realidade do município. Quando assumi, a situação financeira da cidade não era boa. Os servidores estavam sem receber o salário de dezembro e o 13º. O primeiro desafio que percebi que teria pela frente seria sanear as finanças. É um alívio notar que ganhamos a batalha.



Em 2021, foram 15 folhas pagas em 12 meses e salários depositados na conta até o último dia de cada mês trabalhado. No ano que vem, outros servidores poderão se beneficiar disso. É que, em 2021, fizemos a convocação dos candidatos aprovados no concurso público de maio de 2012. Dentre os cargos que serão ocupados, há merendeiras, professores, guardas ambientais, enfermeiros, motoristas e psicólogos.



Mas, não teve setor onde avançamos mais que a Infraestrutura. Sei que podemos ter causado algum transtorno com tantas obras, mas foram necessárias. Ao todo, 18.500 toneladas de massa asfáltica caíram em todos os seis distritos. Para 420 operações Tapa-Buraco, foram 4.600 toneladas de asfalto. A Secretaria de Infraestrutura também concluiu 12 mil metros de rede de drenagem e recuperou 13 mil pontos de iluminação.



Em tempos de pandemia e de vacina no braço, a Saúde nos exigiu atenção extra. Somos um dos municípios da Baixada com a maior cobertura vacinal: 90% da população com a primeira dose e 70%, com a segunda. Chegamos a esse resultado graças aos 15 polos abertos na cidade, sendo um deles, em Piabetá, a única super-tenda de funcionamento 24 horas por dia do Brasil.



Na Assistência Social, servimos 350 mil refeições em parceria com o programa RJ Alimenta. Criamos o Emboço Social, que facilitou a melhoria de casas para 30 famílias. Reestruturamos o serviço de abordagem social, agora com três equipes e 200 pessoas cadastradas. E beneficiamos 600 famílias com o programa Criança Feliz.



A Secretaria de Educação também não teve descanso. No começo deste ano, achamos 15 mil uniformes abandonados em um depósito. Eles foram reaproveitados por parte dos 39 mil alunos matriculados em nossa rede de ensino. Ao todo, distribuímos 3.600 kits escolares e servimos 33 mil merendas diárias e saudáveis, isentas de corantes e conservantes.



Nossa merenda merece um capítulo à parte, pois, mesmo com recursos de R$ 4,7 milhões do Pnae bloqueados, colocamos nas mesas das escolas um cardápio com baixo teor de açúcar. Contamos ainda com um quadro de nutricionistas completo que está diariamente nas unidades de ensino, acompanhando a preparação dos alimentos.



Movimentamos a cultura local, com a revitalização do complexo turístico de Guia de Pacobaíba e com a primeira edição do Canta Magé, concurso para escolher a voz da cidade. Incentivamos os esportes, levando o Magé Futsal ao primeiro lugar do campeonato carioca. Enfim, fizemos muita coisa e estamos ansiosos pelo que nos aguarda em 2022. Ainda temos muito trabalho pela frente.

* Renato Cozolino, prefeito de Magé