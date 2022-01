Ana Rosa Xavier Gomes - Gerente do Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente Vítima de Violência. - Divulgação

Publicado 25/01/2022 06:00

A Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/RJ, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), é o principal ente do Estado do Rio de Janeiro que atua no contexto do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) da criança e do adolescente.



Entre muitos serviços ofertados pela FIA/RJ à população fluminense, está o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência, que desenvolve ações dirigidas ao atendimento de crianças e adolescentes em suspeita de violência doméstica intra e extrafamiliar, tais como: violência física, psicológica, sexual e/ou negligência, encaminhadas pelos Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.



O trabalho é feito através dos Núcleos de Atendimento à Criança e ao Adolescente (NACAs), que podem ser núcleos próprios em polos da FIA/RJ ou em parceria com instituições colaboradoras que atuam sob a supervisão e diretrizes do programa da fundação. Este atendimento consiste em uma avaliação psicossocial ampliada, que tem como objetivo, também, promover ações objetivando assegurar a proteção integral da criança e do adolescente.



Atualmente existem seis núcleos de atendimento com gestão própria da FIA/RJ, distribuídos pelo Estado do Rio de Janeiro, sendo quatro deles inaugurados no ano de 2021. Sãos os dos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, São João do Meriti, Nova Iguaçu e previsão de inauguração no município de Japeri. Outros quatro funcionam em entidades colaboradoras, parceria celebrada por procedimento de Chamamento Público.





É importante ressaltar que em casos de suspeita de violência contra crianças e adolescentes, denuncie! Disque 100. Para informações e orientações, a população deve entrar em contato com Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência da FIA/RJ, através do telefone (21) 2334-8058 ou do e-mail:



Segundo dados informados pelo Programa da FIA/RJ, neste último ano foram realizados 13.208 atendimentos diretos às crianças, adolescentes e suas famílias; 1.243 ações preventivas, tais como: palestras, contação de histórias e ações sociais. Mais de 2.400 articulações de rede foram realizadas com conselhos tutelares, rede sócio assistencial, instituições de saúde, delegacias e instituições jurídicas.

Ana Rosa Xavier Gomes é gerente do Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente Vítima de Violência.