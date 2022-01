Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 26/01/2022 06:00

O Rio de Janeiro vem recuperando sua autoestima. O sentimento é de otimismo, mas um otimismo realista, pois é baseado em fatos. Como cidadão fluminense, é preciso bater no peito e ter orgulho do momento que o estado está vivendo nos últimos 15 meses, com o governador Cláudio Castro à frente do governo. Temos mais de R$ 75 bilhões de investimentos privados em andamento, R$ 17 bilhões de investimentos públicos do PactoRJ em projetos sendo realizados nos 92 municípios, e superávit nas contas do estado.



Como reflexo dos bons resultados da Economia fluminense, não só acabamos com o déficit de empregos, como somos o primeiro estado da federação a recuperar 100% dos empregos perdidos durante a pandemia. O salário do servidor está sendo pago em dia, e a Jucerja, nossa Junta Comercial, vem batendo recordes históricos: em 2021, mais de 72 mil novos empreendimentos foram abertos em território fluminense, um número que em 208 anos nunca foi registrado. O aumento é expressivo também na comparação com 2020; o período contou com 35% de crescimento em aberturas.



Revertemos a imagem negativa que tínhamos junto a investidores. A gestão responsável consolidou um ambiente de negócios de credibilidade e previsibilidade institucional que garantiu a atração de investimentos de gigantes, como o Magazine Luiza, Amazon e BRF, e vem possibilitando a ampliação de outros, como a Volkswagen e a Jaguar Land Rover.



A arrecadação saiu de R$ 86,5 bilhões em 2020 para uma previsão de R$ 121 bilhões neste ano. O governo não para de quebrar recordes positivos em todas as áreas, e a diversificação da Economia vem acontecendo nos quatro cantos do estado. Se antes contabilizávamos a fuga de empresas, o que temos visto hoje é o oposto: empresas voltando, novos negócios acontecendo e quem já está aqui, garantindo sua permanência e ampliação de suas operações.



Este é um cenário que nem o mais otimista cidadão fluminense poderia acreditar. E que nos dá a certeza de que o Rio está no caminho certo. Temos motivos para comemorar, mas isso não acontece por acaso. Estamos colhendo os frutos de uma administração moderna, ágil, sensível e atenta, que promove medidas eficazes, competentes e corajosas, e que deve ser valorizada.



Estamos encontrando soluções para problemas históricos do estado. As entregas são resultado do diálogo, da harmonia, de um trabalho incansável e, principalmente, do compromisso e respeito pelo cidadão fluminense, pelo empreendedor e pelos investidores.



Vivemos um momento histórico. O Rio consolida seu desenvolvimento econômico de forma ampla, envolvendo todos os setores que aquecem e movimentam a Economia local. Este período com certeza ficará marcado como o da retomada do crescimento e do protagonismo do Estado do Rio de Janeiro.

Vinicius Farah é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais