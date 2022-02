Opinião

Mônica Francisco: O racismo nos mata muitas vezes por dia

No Brasil, um homem negro não pode ficar parado; não pode correr; não pode ter carro de alto padrão; não pode andar de moto com um amigo; não pode trocar o relógio que comprou para presentear o pai; não pode cobrar as diárias do trabalho feito; não pode ir à padaria comprar pão. Em qualquer situação a pele negra é alvo

Publicado há 3 dias