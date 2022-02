Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro Divulgação

V Vinicius Farah Sec. de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

Publicado 25/02/2022 00:00

Reconstruir Petrópolis é a prioridade. Enquanto não colocarmos Petrópolis de volta ao seu ponto de equilíbrio, o Governo do Estado não vai parar. Desde o dia 15 de fevereiro, quando o temporal atingiu Petrópolis, o governo tem se mobilizado para minimizar a dor, o sofrimento e as perdas das famílias petropolitanas, e de quem gera emprego e renda no município.



Estou há 34 anos na vida pública e já vi alguns desastres climáticos acontecendo, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E posso dizer que raramente vi uma entrega tão profunda por parte de um governo, passando por todos os setores da administração pública.



A prioridade, hoje, em todas as secretarias e demais órgãos do estado, é atender às demandas de Petrópolis. Da Saúde ao Desenvolvimento Econômico, da Infraestrutura e Obras ao Ambiente e Sustentabilidade, estão todos cumprindo o seu papel. Não se resolve o momento da noite por dia. Mas eu posso afirmar que o governo do estado está em uma força-tarefa, fazendo o possível para entregar soluções. Nossa prioridade é resgatar a economia de Petrópolis.



Somos todos Petrópolis.



Todos nós, cidadãos fluminenses, estamos sofrendo com as perdas das vidas no município de Petrópolis, com as famílias que perderam suas casas, com os desabrigados, com as pessoas que estão buscando seus entes queridos, desaparecidos na tragédia. Mas também entendemos que existe um outro lado que não pode parar que é a continuidade da economia da cidade. Sem ela é impossível superar acidentes como esse. E é essa a missão que o governador Cláudio Castro nos deu.



Conseguimos, em tempo recorde, junto com a Assembleia Legislativa (Alerj), Jucerja, CDL e AgeRio, mobilizar uma estrutura para que o empresário petropolitano pudesse acessar R$ 200 milhões em linhas de crédito. Crédito facilitado, a juros zero e com prazo de 12 meses que irá beneficiar para autônomos, informais, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas petropolitanas. Além disso, foi permitido aos empresários do município acessar uma segunda vez as linhas de crédito do programa Supera RJ.



Para além dos recursos, em uma ação conjunta com a secretaria da Fazenda, conseguimos prorrogações dos prazos de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos veículos com placa de Petrópolis e do cumprimento das chamadas obrigações acessórias do ICMS. E outras medidas serão propostas, como a prorrogação do prazo para o pagamento do ICMS em até 180 dias para os contribuintes de Petrópolis, o estorno do ICMS de mercadorias perdidas em decorrência da chuva e a isenção do imposto na compra de máquinas e mobiliário por parte de empresários que precisarem reequipar os seus estabelecimentos.



As empresas do município estão impossibilitadas de gerar receita. Logo, essas são medidas fundamentais para que os empresários petropolitanos ganhem fôlego para superar este momento crítico para retomar suas atividades.



É preciso cuidar do comércio, dos prestadores de serviço, da indústria, para quando tudo melhorar, o município tenha uma economia com o coração batendo.



Não tenho a menor dúvida que a cidade vai sair mais forte. Nada vai faltar, no que depender do governo estadual, para a gente reerguer a cidade de Petrópolis.

Vinicius Farah é secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro