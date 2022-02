Sergio Ribeiro é diretor regional do Senac RJ - Divulgação

Publicado 22/02/2022 06:00

Imagine um mercado que fatura R$ 40 bilhões por ano e que todas as projeções indicam um forte crescimento futuro, com necessidade de mão de obra e investimentos. Ele já existe e está em toda esquina do Rio de Janeiro: a multibilionária indústria dos pets, que se profissionalizou e deixou de ser apenas um hobby de quem é apaixonado por cães e gatos.



Focar neste mercado é apenas um dos inúmeros exemplos de como o Senac RJ alia a Educação com empregabilidade e eficiência no ensino. Percebemos o dinamismo do mercado com o novíssimo programa Modo Pet, com cursos de capacitação e consultorias para profissionais, empreendedores e tutores de animais. Um dos destaques é o Pet Móvel, veículo que levará cursos do Senac RJ a diferentes municípios fluminenses, atendendo à demanda do setor por formação profissional.



Esse é apenas um exemplo de sucesso do trabalho realizado há 76 anos pelo Senac RJ, que se concretiza na transformação que a Educação traz à vida dos indivíduos que investem nela como propulsora do seu desenvolvimento econômico, social e pessoal. Seja através de trabalhos formais ou do empreendedorismo, nossos ex-alunos têm em comum as habilidades técnicas, diferencial do modelo Senac RJ que privilegia o “aprender fazendo” e prepara o estudante para o dia a dia do mercado de trabalho.



O respeito ao protagonismo do estudante e o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais são diretrizes que permeiam o Novo Ensino Médio e que já fazem parte do padrão de ensino do Senac RJ. O ensino aplicado pela instituição rompe com a tradicional divisão de teoria e prática e investe na avaliação por competências, em metodologias ativas e em projetos integradores.



É preciso entender a Educação não como um produto, mas como um processo constante de construção do conhecimento, que reúne saberes e histórias em benefício do empoderamento do aluno. Para isso, o Senac RJ age estrategicamente despertando entre seus colaboradores o viés da inovação para garantir cursos aderentes às necessidades e à flexibilidade do mercado. Estar atento e alinhado ao novo é estar pronto para o futuro.



Toda a nossa atuação é pautada pelo Programa de Integridade do Sistema Fecomércio RJ que deu origem a ações como a adesão ao Pacto Global da ONU e ao Pacto Empresarial pela integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos, ambos compromissos voluntários por governança corporativa e sustentabilidade. E, seguindo a premissa de que “andando acompanhado se vai mais longe”, também firmamos parcerias com entes governamentais, municipais e estaduais, reforçando o papel de transformação social do Senac RJ e expandindo nossa capilaridade.



Atualmente, colaboramos com o eixo social do programa Cidade Integrada, ação do governo fluminense para retomada das comunidades do Jacarezinho e Muzema, na capital, em uma ação piloto que tende a ser replicada em outras regiões vulneráveis. As Escolas Móveis do Senac RJ levam cursos gratuitos e ações de bem-estar aos moradores das duas comunidades, em um passo que, certamente, estimulará sonhos e transformará vidas pela Educação.

