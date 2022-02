Bruno Chagas é cirurgião buco-maxilo-facial - Divulgação

Bruno Chagas é cirurgião buco-maxilo-facialDivulgação

Publicado 28/02/2022 06:00

No calendário deste mês, uma data pouco conhecida, mas que merece atenção especial é o Dia Internacional do Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, comemorado em 13 de fevereiro. Mas, enfim, o que é essa especialidade da Odontologia e como pode ajudar milhões de pessoas?



Ao longo de mais de uma década de carreira, tenho reunido centenas de histórias para contar, histórias escritas e rescritas graças à cirurgia buco-maxilo-facial, que trata das regiões da cavidade bucal, face, crânio e pescoço. A especialidade tem devolvido a saúde e a autoestima a pacientes com traumatismo causado por acidente, deformidade congênita, tumor ou cisto.



Cláudio dos Santos, de 46 anos, é um exemplo do quanto esse tipo de cirurgia transforma vidas. Com um tumor de dez cm no pescoço, ele sofreu com dores, depressão e preconceito por seis anos. Não conseguia vaga para realizar a cirurgia em unidades públicas de Saúde e não podia arcar com as despesas de uma cirurgia particular.



Me sensibilizei com o caso e, com a ajuda de outros profissionais, realizei a operação. Depois da cirurgia, em dezembro do ano passado, o alívio. Se livrou do “caroço”, como se referia ao lipoma, e reconquistou a sua confiança. Pôde começar de novo a sua vida.



No dia 3 de fevereiro deste ano, conheci o Ismael Antônio, de 41 anos, que caiu de um telhado, uma queda de 15 metros de altura. Por sorte, sobreviveu, mas teve afundamento de crânio e fraturas da órbita, do nariz e do maxilar. Depois de passar alguns dias no CTI, inconsciente, assumi o paciente. Três horas de cirurgia e pronto! Ismael teve seu rosto reconstruído e suas funções, como a respiração e a visão, recuperadas.



Dos casos mais simples aos mais graves, a nossa missão, cirurgiões bucomaxilofaciais, é garantir que os pacientes saiam do centro cirúrgico com a esperança renovada e com saúde, é claro. E quando isso acontece tenho a certeza de que me tornar buco-maxilo-facial foi uma das escolhas mais acertadas que fiz na vida.





