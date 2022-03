Leonardo Chucrute - Divulgação

Estudar, às vezes, é um desafio. Mas um desafio maior é se lembrar de tudo o que você estudou. Já passou pela seguinte situação: estudou história, por exemplo, e após um tempo esqueceu boa parte do conteúdo?



É valido explicar que essa perda de memória não surge do nada. No século dezenove o filósofo alemão Hermann Ebbinghaus, explicou um fenômeno chamado “Curva do Esquecimento”. Hermann percebeu que a curva funcionava da seguinte forma: depois de vinte minutos que estudamos, esquecemos 42% do que aprendemos. Depois de uma hora, não lembramos de 56%. Após 30 dias, esquecemos 80% de tudo o que a gente aprendeu!



Nós como seres humanos evoluímos para ter a memória seletiva. Ou seja, só retemos aquilo que vai nos ajudar naquele momento. O resto descartamos. É por isso que para aprender uma matéria precisamos memorizar. Para ter um desempenho melhor devemos praticar o método da repetição espaçada. Essa técnica funciona como revisões do que estudamos em espaços de tempo diferentes. Começa com intervalos menores, até chegar nos maiores.



A repetição espaçada é dividida em: 24/7/30. O número “24” representa 24 horas depois que você estudou. Ou seja, um dia depois que você aprendeu algo é necessário fazer uma revisão. Já o “7” representa a semana. Depois de todo dia ter estudado e revisado, no final da semana deve-se fazer uma revisão maior. O “30” representa um mês. Logo, tudo o que aprendeu em um mês precisa ser revisado.



Essa revisão pode ser feita através de resumo ou o fichamento, em que usamos tópicos com palavras-chaves. Mas uma técnica que considero melhor para memorização é o flashcards. São cards de papel em que escreve a pergunta na frente e a resposta atrás.



Essa dica é muito eficiente, pois parece com jogos de perguntas e respostas. Indico que tenha três caixas para colocar as respostas. Na revisão de 24 horas, se acertar, coloque na segunda caixa (referente a revisão de uma semana), se errar deixe na primeira (para revisar em 24 horas).



No dia que for fazer a revisão dos 7 dias, tente acertar os cartões da segunda caixa. Acertando, passe eles para a terceira caixa (de um mês), errando, deixe na segunda. Na revisão de 30 dias, revise os cartões da terceira caixa. Quando acertar você já sabe que conseguiu reter aquele conteúdo.



Mas se, infelizmente, você não acertou os da terceira caixa, passe os cartões para a primeira. Esse é um sinal para revisar mais essa matéria e começar um novo ciclo. Estude, dedique-se e tudo vai dar certo. Com esforço o resultado vem!

