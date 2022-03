Joyce Trindade é secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher - Divulgação

Publicado 10/03/2022 05:00

Mulher. Substantivo feminino que movimenta a sociedade. Nós, mulheres, somos a maior parcela da população da cidade do Rio de Janeiro. Somos diversas. Estamos na favela e no asfalto, somos negras e brancas, evangélicas e da Umbanda, somos mães e chefas de família. E com essa diversidade de vidas, sabemos do enorme desafio e da responsabilidade de promover uma cidade inclusiva e segura, para que toda mulher possa ser o que ela deseja. Com isso, afirmo que a cara do Rio é a de uma mulher.



Nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, celebramos as conquistas de direitos e políticas públicas na busca pela equidade de gênero. Mas principalmente por essa ser uma data de luta por mais direitos e de homenagens àquelas que lutaram antes de nós, é que a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro trabalha incansavelmente ao lado de grandes representantes dos movimentos sociais, para fortalecer nossos direitos e possibilitar avanços. Até 2024 iremos capacitar 370 mil mulheres, impulsionando ainda mais a Economia com a participação efetiva de todas elas.



E para garantir que todas tenham condição de permanecer nos cursos e de acessar todos os serviços da rede de Enfrentamento à violência contra a mulher, críamos diferentes políticas de auxílios financeiros e de passagem, garantindo assim o sustento para que as mulheres possam continuar a transformação de suas vidas. Iniciamos o ano oferecendo duas mil vagas para cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca. No próprio Dia da Mulher, abrimos mais uma campanha de empregabilidade disponibilizando quase mil vagas de emprego.



O foco na autonomia econômica se justifica em um dos pilares da segurança e garantia de vida. Tendo em vista que a maior parte das mulheres que sofre violência doméstica também passa pela dependência financeira junto ao agressor. Em quase todas as visitas e reuniões que fiz - e já passei de mil encontros - sejam em áreas nobres ou em regiões de vulnerabilidade social, os relatos de violência e de tentativa de feminicídio são constantes.



Por isso, entregamos serviços e seguimos construindo políticas para que esta mulher consiga quebrar o ciclo da violência. Abrimos o ano de 2022 com a entrega do Cartão Mulher Carioca, auxílio financeiro para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É o eixo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher que conta com a maior parte do nosso orçamento para este ano. Importante ressaltar que o prefeito Eduardo Paes é um dos mais comprometidos com a pauta da mulher, e isso se comprova com o aumento em seis vezes do orçamento da pasta em apenas um ano, possibilitando a abertura de mais 15 espaços para as mulheres apenas este ano.



Se você sabe de alguém que está sofrendo com violência doméstica, ligue para o número 180, ou busque mais informações no Central de Atendimento 1746. Caso presencie uma mulher sendo agredida, chame a polícia imediatamente, ligando para o telefone 190. Nós vamos juntas e juntos, e conto com você leitor e leitora para disseminar as políticas públicas, já que informação salva vidas. Reforço aqui que: em briga de marido e mulher, salvamos uma mulher!

Joyce Trindade é secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher