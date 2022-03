Pierre Batista é presidente da Rioluz - Divulgação

Publicado 22/03/2022 06:00

E fez-se a luz, de LED, no Rio de Janeiro! Quem já atravessou dois dos principais túneis da cidade - Rebouças e Santa Bárbara - certamente notou que ambos estão muito iluminados. É o Programa Luz Maravilha, da Prefeitura do Rio, que está modernizando a iluminação da cidade com a substituição das antigas lâmpadas amarelas de vapor de sódio por luminárias modernas de LED.



E a boa notícia é que estamos iluminando os caminhos dos cariocas a passos largos. A Rioluz acaba de superar a marca de 248 mil pontos de luz instalados em toda a cidade, ultrapassando os 55% da meta inicial estabelecida pela Parceria Público-Privada (PPP) da prefeitura, na qual prevê a modernização de todo o parque de iluminação pública da cidade até setembro deste ano. A meta é modernizar 450 mil pontos de luz pelas luminárias de tecnologia LED. Desde julho de 2020, já foram trocados 4.200 postes e realizadas mais de 480 mil manutenções na cidade.



Além de revitalizar os espaços públicos e deixar as nossas ruas mais iluminadas e seguras, o programa ainda vai gerar uma economia de mais de R$ 100 milhões para os cofres públicos somente em 2022. A meta da PPP é reduzir a conta de iluminação pública do município em 50%. Em janeiro de 2021, o valor foi de R$ 22,3 milhõess. Em dezembro, quase 200 mil luminárias já tinham sido trocadas e a conta passou para R$ 17,8 milhões, ou seja, uma redução de R$ 4,5 milhões. É bom para o carioca, é bom para cidade, é bom para todo mundo.



Do morro ao asfalto, passando por todas as regiões da cidade, o programa já iluminou comunidades inteiras como os Complexos do Alemão e da Penha, o Morro do Salgueiro, na Tijuca e Antares, na Zona Oeste, seguindo a determinação do prefeito Eduardo Paes, de priorizar o atendimento das áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a mancha criminal da cidade. Grandes vias como a Linha Vermelha, na Zona Norte; Estrada do Campinho, em Campo Grande; a Avenida Presidente Vargas, no Centro e a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, também estão com outra “cara”. Os 164 bairros da cidade já têm a iluminação, toda ou em parte, modernizada com as novas luzes brancas e fortes de LED.



A conectividade é outro ponto importante desta Parceria Público-Privada. Além de modernizar a iluminação pública, a PPP tem por objetivo tornar o Rio de Janeiro uma cidade inteligente por meio da instalação de equipamentos como dez mil câmeras e três mil pontos de conexão semafóricos assim como cinco mil pontos gratuitos de wi-fi. Também nesse aspecto o projeto já traz avanços: Copacabana, tanto na orla e quanto em ruas internas, já recebeu mais de 160 câmeras. O Centro de Operações Rio (COR Rio) está passando por uma ampliação e modernização para concentrar e processar todas as informações geradas por esses equipamentos.

A cidade está ficando mais bonita, mais clara, mais moderna e mais segura para os cariocas e turistas. Já realizamos muito e continuamos com toda energia para cumprirmos esta missão.



