Antonio Carlos Sanches é presidente da SuperVia. Dibulgação

Publicado 22/03/2022 05:00

O transporte ferroviário está entre os modais mais sustentáveis. Um trem emite 226 toneladas de gás carbônico por dia a menos que um ônibus, se considerarmos o transporte do mesmo número de passageiros. Além disso, a viagem de trem representa bem menos carros nas ruas. Para se ter uma ideia, uma composição da SuperVia transporta em média dois mil passageiros, o equivalente a ocupação de 400 automóveis.



Além de emitir menos carbono, a SuperVia adota o descarte correto de resíduos sólidos e efluentes, que são os materiais gerados a partir da operação e limpeza dos trens. Fazer a manipulação correta desses resíduos é fundamental para consolidar o caminho que a empresa trilha para a sustentabilidade.



A lei determina alguns parâmetros para esses descartes, mas não especifica o modelo da ação. Na concessionária, o descarte de efluentes industriais é tratado com rigor. Alguns deles são inclusive reaproveitados, como a água da lavagem dos trens que, após a utilização, passa por um processo físico-químico nas Estações de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) e é disponibilizada para reuso na própria lavagem de outras composições e peças. Em 2021 foram tratados 2.000 m³ de efluentes nas estações da empresa.



Já os resíduos de madeira são tratados por duas empresas contratadas para a reciclagem externa. Uma delas realiza o processamento do material e o transforma em biomassa, fonte de energia limpa e eficiente que pode ser usada para substituir o consumo de combustíveis fósseis, diminuindo assim, o impacto ao meio ambiente, principalmente em relação à emissão de gases de efeito estufa.



As ações de sustentabilidade da concessionária também criam laços com a sociedade. Numa parceria que já dura quatro anos, os resíduos de papelão limpos, que sobram de embalagens de peças, são doados para a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa) e usados para dar mais conforto aos animais e aquecer os abrigos. A organização costuma recolher cerca de 10m³ de papelão por ano.

Presente em 270 quilômetros, ao longo de 12 municípios do Estado do Rio de Janeiro, a SuperVia quer oferecer mais do que transporte. E o cuidado com o meio ambiente e com o bem-estar da população fazem parte desse objetivo. Sendo assim, a concessionária planeja instalar um sistema de captação de água de chuva de acordo com as normas pertinentes para o reuso com fins não potáveis, o que evitara a utilização de água para o consumo humano, contribuindo também com as práticas sustentáveis.



Mas a SuperVia também busca mobilizar seus colaboradores para a atenção com o meio ambiente. As campanhas internas chamam atenção para os 7 R's do consumo sustentável: reduza, repense, responsabilize-se, reintegre, recuse, reaproveite e recicle. O objetivo é, por exemplo, incentivar a eliminação dos copos descartáveis (com distribuição de canecas aos colaboradores), a economia de papel e energia elétrica.



A SuperVia preza pela qualidade de vida de seus passageiros e colaboradores, e o descarte consciente é uma das formas de trabalhar para isso. A concessionária quer ser mais sustentável e já fez seu embarque para esse destino.



Antonio Carlos Sanches é presidente da SuperVia.