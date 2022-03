Para o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, essa é mais uma iniciativa para garantir o direito à cultura na cidade. - Divulgação PMN

Para o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, essa é mais uma iniciativa para garantir o direito à cultura na cidade. Divulgação PMN

Publicado 23/03/2022 05:00

Estes dias me perguntaram por que eu luto. Luto contra a fome, a injustiça, a desigualdade, o desemprego, a falta de políticas públicas para o povo, entre outras mazelas deste sistema capitalista. Luto por dignidade e respeito. E sim, sou um comunista, para quem não sabe.

Mas não é sobre mim que vim falar hoje, e sim sobre um grande momento que está para acontecer. Um marco histórico para o país. Em meio a um governo fascista, os comunistas vão realizar o primeiro festival da Esquerda do Brasil, o Festival Vermelho - Floresce a Esperança. E vai ser aqui, em Niterói, uma cidade em estado permanente de espetáculo e que pulsa Cultura.



É aqui, na cidade onde há 100 anos foi fundado o Partido Comunista do Brasil, que vamos nos reunir e celebrar o centenário desse partido histórico, que luta e resiste há um século. E nós, bravos militantes, vamos festejar com muita arte, alegria e afeto. Vamos repor forças para os desafios de um ano eleitoral, para combater o bom combate. E, mais do que isso, vamos gritar em alto e bom som: RESISTIMOS!



Resistimos à ditadura militar, a décadas de clandestinidade, a governos que atacam a democracia, a várias tentativas de nos silenciar. Resistimos e vamos cantar, cantar muito, pois, como bem disseram os mestres Paulo César Pinheiro e João Nogueira:

(...) Canto pra denunciar o açoite. Canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia. Acendo no coração do povo. A esperança de um mundo novo. E a luta para se viver em paz (...). Esse trecho da música “Minha Missão” responde à primeira linha deste artigo, luto e canto por tudo isso aí, como bem disse o poeta.



Nos dias 25 e 26 de março de 2022, vamos celebrar a união, em uma festa política e cultural, cheia de gente que se dedica a mudar o mundo. O Festival Vermelho é o primeiro de muitos. E muito me orgulha de ser aqui, na minha cidade do coração, que vamos receber mais de 30 horas de programação, com música, dança, cinema, gastronomia, debates, feiras e muito mais. Tudo vai acontecer em um espaço mais do que especial, projetado por um também comunista: o Caminho Niemeyer.



Que honra! Receber meus camaradas, amigos, e juntos construirmos um potente evento artístico, cultural e político. Viva o Partido Comunista do Brasil!

Leonardo Giordano é vereador licenciado e atual secretário das Culturas de Niterói