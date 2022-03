OPINA29MAR - ARTE O DIA

Publicado 29/03/2022 06:00

Criado na primeira gestão do governo Eduardo Paes, o programa Morar Carioca inovou ao aliar a requalificação física das comunidades, por meio de obras de urbanização integrada, e ao aprimorar a situação legal dos domicílios, por meio de ações de regularização urbanística.

Desde que surgiu, o Morar Carioca sempre teve como marca, além de trazer dignidade à população, conferir ao morador o direito à propriedade, garantindo assim que todo o esforço e a luta que travou ao longo da vida em busca de um teto para chamar de seu jamais fossem em vão. E é por isso que ele agora vai voltar.



Nessa nova fase, inicialmente, o programa vai realizar intervenções em 22 comunidades, beneficiando mais de 20 mil moradias e impactando a vida de mais de 80 mil pessoas residentes em Áreas de Especial Interesse Social (AEIs). Serão entregue mais de 40 mil novos títulos de propriedade até 2024. Ao todo, serão investidos R$ 450 milhões para obras de Urbanização Integrada, e R$ 50 milhões em ações de Regularização Fundiária, maior investimento já realizado na história da cidade nessa categoria de serviço, e, o mais impressionante: tudo feito apenas com recursos próprios do município.



O Morar Carioca dessa vez terá as suas ações pautadas em cinco diretrizes principais: Infraestrutura Urbana, Conectividade Viária, Iluminação Pública, Coleta de Lixo e Lazer e Paisagismo. O projeto prevê obras de instalação de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, pavimentação, consolidação e ampliação da malha viária para conexão interna e com o entorno, instalação de sistema de iluminação nas ruas e praças, implantação de sistema de coleta de lixo e reciclagem, consolidação e criação de áreas de lazer e valorização e reconstituição de áreas verdes.

Outra novidade dessa nova fase do programa ficará por conta da utilização de luzes de LED nas obras de Iluminação Pública, através do programa Luz Maravilha.



Após ter sido interrompido de forma prematura pela gestão passada, por mera incapacidade de investimento, o Morar Carioca agora retorna graças ao esforço da atual gestão que fez o dever de casa em 2021 e conseguiu colocar as contas da prefeitura em dia, e ao trabalho conjunto da equipe da Secretaria Municipal de Habitação.

É graças a tudo isso que a Prefeitura do Rio pode vir a público hoje anunciar a retomada de um programa tão importante para a cidade, que jamais deveria ter sido descontinuado. O Rio de Janeiro agradece.

Claudio Caiado é secretário municipal de Habitação