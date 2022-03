José Antonio do Nascimento Brito é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) - Divulgação

Publicado 26/03/2022 05:00

O Rio de Janeiro já foi um dos estados mais ricos e prósperos do país, com protagonismo em todas as áreas. Mas desde 1960, com a transferência da capital para Brasília e, depois, em 1975, com a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, iniciou-se uma crise estrutural que até hoje perdura com reflexos na Economia e na sua política.

Para piorar, o que aconteceu a partir daí foi uma sequência de desgovernos e políticas equivocadas que levaram ao êxodo das indústrias e de investimentos. Centenas de empresas saíram do Rio em busca de segurança e incentivos fiscais e, pouco a pouco, o estado foi perdendo sua liderança.



Nem a realização de grandes eventos na cidade, como os Jogos Pan-Americanos em 2007 e os Jogos Olímpicos em 2016, somados à descoberta e à exploração do pré-sal, foram suficientes para resgatar a posição que ocupávamos antes da crise. Novamente, mudanças na partilha dos royalties do petróleo, bem como questões relacionas a arrecadações do ICMS nas transações do setor, fizeram com que o Rio perdesse grande parte de seus recursos. Para se ter uma ideia, apenas 19% dos impostos arrecadados ficam no estado. Isso sem falar na crise institucional que se abateu sobre nós, com governadores e prefeitos sendo afastados de seus cargos e presos por denúncias de corrupção.



A boa notícia é que estamos vivendo um momento político propício à retomada do crescimento econômico como há tempos não se via. Governo do estado, prefeitura e Alerj, todos trabalhando juntos e harmonicamente em prol do Rio. Essa harmonia traz segurança jurídica, que traz credibilidade, que atrai investimentos. Novamente, estamos vivendo um momento de políticas assertivas e decisões comprometidas com o crescimento do Rio.



E nesse mesmo movimento, a Associação Comercial do Rio de Janeiro vem trabalhando conjuntamente com esses entes para a recuperação econômica e política do estado. E não é para menos. Sendo a instituição comercial mais antiga do país, a ACRJ foi palco de grandes decisões no passado, e hoje volta a abrir suas portas para intermediar diálogos e promover debates sobre questões fundamentais para o Rio.



No dia 18 de março, um almoço em nossa sede reuniu os secretários estaduais Vinícius Farah (Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais) e Nelson Rocha (Fazenda) e o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), empresários e dirigentes de entidades para debatermos juntos a retomada do crescimento no Rio.

Nos próximos dias, novos eventos contribuirão para esse mesmo propósito. No dia 29 de março, durante o tradicional almoço com empresários, a ACRJ receberá o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro. No dia 30 de março, um encontro vai reunir a empresária Luiza Trajano e mais 200 convidados para juntos debatermos medidas que impulsionem o empreendedorismo feminino. E no dia 12 de abril, a entidade promoverá um almoço em homenagem ao empresário José Isaac Peres, presidente do Grupo Multiplan.

Com a união de nossas forças, construiremos um estado melhor para todos.



José Antonio do Nascimento Brito é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)