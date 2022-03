Secretário Vinícius Farah - Divulgação

Publicado 24/03/2022 06:00

Existem políticos, existem empreendedores e existem políticos empreendedores. A estes cabe a tarefa de induzir e gerar crescimento, desenvolvimento e, principalmente, transformar positivamente a vida das pessoas e das cidades. O político empreendedor é aquele que faz acontecer e quer que seus projetos saiam do papel. Essa é uma missão que exige maestria, força de vontade, dedicação, compromisso, determinação e visão das oportunidades, mas que também demanda ferramentas que transformem pensamentos em ações, sonhos em realidade.



Pensando nisso, o governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, elaborou e irá entregar para prefeituras, secretarias municipais e para representantes dos 92 municípios fluminenses, uma importante ferramenta para transformação e consolidação do desenvolvimento econômico regional: o "Guia Desenvolve RJ – a transformação do seu município começa por aqui".



Reunimos em um manual de boas práticas para o desenvolvimento local, uma série de modelos de decretos, projetos de lei e políticas públicas já aprovadas e de resultado comprovado, que ajudarão os municípios a encontrar os caminhos para a consolidação de um ambiente favorável de negócios, com segurança jurídica e previsibilidade, e para a utilização das compras públicas como estímulo à economia local, passando, por exemplos de iniciativas que visam a desburocratização, a atração de empresas e investimentos e o acesso ao crédito.



Inserimos a experiência exitosa da criação da Casa do Empreendedor e das agências de fomento local para fortalecimento do empreendedorismo e para articulação dos diversos atores, públicos e privados, para atuação coordenada em prol da dinamização da economia. E incluímos ainda medidas que consideramos importantes como a utilização da energia solar e da conectividade proporcionada pelas tecnologias 5G para melhoria do ambiente de inovação e desenvolvimento dos municípios, diretrizes fundamentais do governador Cláudio Castro. Dentro desse programa de governo inédito inclui-se também a implantação de condomínios industriais pelo estado nos municípios.



O material organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma ferramenta que servirá de inspiração para o gestor público empreendedor. Temos a certeza de que o guia será um divisor de águas para a Economia dos municípios, viabilizando resultados a curto, médio e longo prazo; gerando emprego e renda, consolidando a economia e impulsionando o ciclo virtuoso que vivemos hoje no Estado do Rio de Janeiro.

Vinicius Farah é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Rio de Janeiro