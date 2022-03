Paula Tringuelê assumiu o mandato nesta quarta-feira (16) - Divulgação

Publicado 25/03/2022 05:00

Uma das minhas principais metas como Deputada Estadual é a de sensibilizar meus pares políticos para a luta pela reintegração do morador em situação de rua a sua família, ao mercado de trabalho, a educação e a saúde, em todo Estado do Rio de Janeiro. O crescimento do número de moradores que vivem pelas ruas ficou muito mais visível nestes anos de Pandemia da Covid 19, por isso estou consciente da importância em defender e, principalmente representar estas classes sociais com menos recursos financeiros, muitas vezes vitimadas por problemas psíquicos que os levam a desistirem de seus sonhos.

Ao vivenciar estas realidades, as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social passaram a serem minha prioridade, como advogada, mãe, empresária e ativista política. Vivenciei esta importância ao defender e representar as classes mais necessitadas a partir de experiências positivas nas áreas da Assistência Social e Direitos Humanos, principalmente pelo período em que fui titular desta Secretaria no Município de Guapimirim - RJ.

As iniciativas desenvolvidas naquela época visando a reintegração dos moradores em situação de rua, que viviam distantes de suas referências familiares e que, tenho certeza, chegaram a esta opção de vida, por terem trilhado caminhos tortuosos que os levaram às ruas como única alternativa. Pude constatar localizações e encontros de indivíduos que viviam ao relento, debaixo de viadutos, marquises, lonas improvisadas ou jogados pelos chãos das calçadas com seus familiares.

O fator comum entre esta população de rua é que estão sempre expostos a sua própria sorte, entre os olhares, muitas vezes insensíveis, das pessoas que passam por eles. Pretendo estender este projeto pelo maior número possível dos municípios de nosso Estado. Vou lutar para que esta ideia cresça em formato de Lei em todo o Rio de Janeiro.

Por tudo isto, integrar a equipe feminina de Parlamentares da ALERJ é uma honra e um desafio, principalmente ao me incorporar ao pequeno número de mulheres (12 entre os 70 Deputados Estaduais eleitos), mas que, independente das diferentes siglas partidárias destacam-se na luta pela proteção a vida, direitos humanos, violência doméstica, saúde, educação, mercado de trabalho entre outros temas defendidos nesta Casa de Leis. Sei que é um começo, mas podem contar comigo.

Paula Tringuelê é deputada estadual (SDD)